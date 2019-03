Cattolica. Acquistano lavatrici con falsi documenti. Denunciati

Due uomini di origine napoletana di 45 e 65 anni, ma residenti a Cattolica, sono stati denunciati per truffa e sostituzione di persona. I due truffatori avevano fatto acquisti per tremila euro di lavatrici e lavastoviglie in alcuni negozi di elettrodomestici tra la Romagna e le Marche chiedendo di poter pagare con un finanziamento dopo aver lasciato una caparra.

Quando si trattava di stipulare i contratti però presentavano documenti falsi intestati ad altre persone. Quando il personale della finanziaria chiamava a casa delle persone che risultavano dai documenti per perfezionare il finanziamento si sentivano rispondere che nessuno aveva fatto acquisti.

I negozi truffati sono, al momento, Unieuro a Misano e Trony a Pesaro.

Le indagini sono state condotte dai Carabinieri di Gabicce