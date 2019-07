Cattolica, antifascismo: Rifondazione comunista chiede spiegazioni a Gennari

Antifascismo: Rifondazione Comunista Cattolica vuole incontrare il sindaco Gennari, perché ci sono almeno un paio di mosse dell’amministrazione che non sono affatto piaciute.

“Questa mattina – fa sapere Rc Cattolica – abbiamo fatto richiesta d’incontro al sindaco di Cattolica per sollecitare alcune questioni recentemente balzate agli onori della cronaca locale, ci riferiamo alla richiesta di spiegazioni sui tempi di ripristino della targa in memoria di Guido Morganti dove una mancata risposta ad una nostra specifica richiesta ci ha visti costretti ad organizzare un presidio assieme all’ANPI ed altre forze politiche di sinistra e centro sinistra nella piazza dove era posta la targa”.

“Il secondo punto che vorremmo chiarire riguarda l’applicazione dell’odg “valori e principi di democrazia riguardante la costituzione repubblicana”, precisiamo che siamo fortemente delusi che dall’odg in oggetto è stato tolto ogni riferimento all’antifascismo, ad ogni modo vogliamo sapere in che modo ed in quali tempi l’amministrazione cittadina intenderà attivare quanto votato in consiglio comunale

“Infine abbiamo intenzione di approfondire e capire la riorganizzazione del personale con gli ultimi spostamenti dirigenziali, vorremmo capire il senso e la logica che li ha portati a questa scelta”, conclude Rifondazione comunista.