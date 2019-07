Cattolica, blitz della Polizia in hotel. Arrestati quattro ricercati

Nella mattinata odierna gli uomini della Volanti e della Squadra Mobile di Rimini hanno arrestato 4 persone – 3 uomini ed una donna di età compresa tra i 27 ed i 49 anni – tutti di nazionalità romena e senza fissa dimora in Italia, destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, città in cui si erano resi responsabili nel dicembre scorso di un ingente furto in danno di una nota gioielleria.

L’8 dicembre scorso difatti gli arrestati erano riusciti, distraendo i commessi, ad impossessarsi di un rotolo di collane d’oro del valore complessivo di oltre 10.000 Euro.

A seguito di indagini della squadra mobile reggina, il Gip del Tribunale di Reggio Calabria il 22 marzo 2019 aveva emesso nei confronti dei 4 un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, misura a cui sino ad oggi non era stata data esecuzione. I quattro si erano infatti data alla macchia. Negli ultimi giorni si erano rifugiati a Cattolica, un particolare che non è sfuggito agli uomini della Polizia di Stato che in poco tempo hanno organizzato un’operazione che ha portato all’arresto dei malviventi, colti alla sprovvista in un hotel della Regina. I componenti della banda di criminali sono stati trasferiti in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.