Cattolica: chiude domenica la mostra fotografica di Edoardo Serretti

Ultimo fine settimana per visitare “Chi è chi?”, la mostra di Edoardo Serretti, in corso fino a domenica, alla Galleria comunale Santa Croce, in via Pascoli.

La fotografia di ricerca continua ad essere proposta con impegno e coerenza dalla Galleria Comunale Santa Croce di Cattolica e dall’Osservatorio di Fotografia tra Marche ed Emilia Romagna.

Marcello Sparaventi, ideatore e curatore delle mostre dell’Osservatorio di Fotografia seleziona il lavoro poliedrico di Edoardo Serretti, giovane artista trentenne di Pesaro alla sua prima mostra personale.

L’artista, che utilizza fotografia, installazione e video per esternare la propria ricerca su concetti esistenziali propone una serie di lavori creati tra il 2013 e il 2018.

La mostra è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cattolica e dall’Associazione culturale Centrale Fotografia di Fano.

La mostra sarà visitabile nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle 16 alle 19, con ingresso libero.

Info:

0541 966603

fb: Galleria Comunale Santa Croce – Cattolica

347 2974406