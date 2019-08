Cattolica: corsi di vela al Circolo Nautico

Gabriele ‘Gaboz’ Clementi, istruttore del Circolo con oltre 40 anni di esperienza, fa il punto della stagione in corso e dei prossimi appuntamenti.

Puoi parlarci dei corsi di vela organizzati dal vostro Circolo?

“Esistono varie tipologie di corsi a seconda dell’età e del grado di preparazione. Il primo è il ‘Vela – Gioco’, che si svolge la mattina ed è rivolto ai bambini a partire da 7 anni che devono ancora apprendere i rudimenti di questo sport e non hanno mai avuto approcci con l’imbarcazione. Quindi si passa al ‘primo livello’, che è un corso personalizzato in cui gli allievi, supervisionati dagli istruttori, prendono confidenza con la barca, imparando a fermarla, virare, risalire e scendere il vento. Complessivamente sono circa 200 i baby allievi che passano dalla formazione di base durante l’estate. Il secondo livello si differenzia essenzialmente per l’intensità del vento: infatti le lezioni si svolgono il pomeriggio per consentire una navigazione a tutto tondo in mare aperto. Quindi abbiamo l’attività pre – agonistica, in cui si impara a navigare attorno alle boe e le regole di regata, e quella agonistica vera e propria, con la nostra squadra”.

Qual è la filosofia alla base dei corsi?

“La nostra visione della vela è quella di uno sport non certo elitario, bensì alla portata di tutti coloro che hanno voglia e curiosità di cimentarsi. Per questo motivo cerchiamo di sostenere in tutti i modi, sia dal punto di vista economico che da quello delle attrezzature e dei materiali, gli iscritti che dimostrano la volontà di portare avanti il loro cammino, magari non avendone i mezzi. Per noi è molto importante che le attività svolte siano il più possibile inclusive. Il risultato è importante, ma quello che cerchiamo di trasmettere alle nuove leve è l’amore per il mare e la passione per la navigazione. Per questo motivo partecipiamo anche a numerose attività nelle scuole e abbiamo attivato partnership con altre associazioni del territorio. Inoltre c’è un aspetto interessante che riguarda i nostri allievi: molti di loro, dopo aver completato il percorso di formazione, diventano a loro volta istruttori e contribuiscono a far crescere le future generazioni. Con il passaggio di testimone, creiamo una forte continuità tra le varie ‘anime’ del Circolo”.

La vostra squadra viene da una trasferta importante a Ravenna. Puoi raccontarci com’è andata?

“Nel weekend appena trascorso abbiamo partecipa alla Kinder Cup Ferrero, una regata che ha coinvolto complessivamente ben 400 barche. Noi abbiamo preso parte alla tappa di Senigalla e, appunto, a quella di Ravenna. C’erano velisti provenienti da tutta Italia, inclusa la Sicilia, e anche alcuni grandi campioni come Cino Ricci e Max Sirena. E’ stata un’esperienza intensa e faticosa, ma i nostri ragazzi alla fine hanno portato a casa dei buoni risultati e possiamo ritenerci soddisfatti”.