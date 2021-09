Cattolica, delegazione Inner Wheel in visita a panchina mamma smart “Panchina Mamma Smart”

Una delegazione internazionale Inner Wheel (un’associazione autonoma vicina ai club Rotary, di cui condivide lo stesso simbolo, la ruota, NdR)- le cui componenti provenienti da 19 Paesi europei ed extra-europei dell’area mediterranea hanno partecipato al 15° European Meeting svoltosi a Rimini, al termine delle due giornate di lavoro – è stata ricevuta dal Sindaco Mariano Gennari Sabato 11 Settembre 2021 al Palazzo del Turismo di Cattolica. Nel suo saluto di benvenuto il Sindaco, convinto fautore dell’internazionalizzazione della “Regina dell’Adriatico” e del suo territorio, ha rimarcato quanto questo strumento contribuisca non solo ad arricchire le relazioni interpersonali, ma anche ad accrescere l’appeal della città balneare e della sua realtà, a sviluppare l’economia e migliorare il benessere dei suoi concittadini e degli ospiti.

Il Sindaco ha poi illustrato alla delegazione ospite la “Panchina Mamma Smart” il cui master, il numero zero, è stato donato alla città di Cattolica dal Club Inner Wheel Riccione Valconca “Rosa dei Malatesta”. Una proposta innovativa e unica nel suo genere, mai realizzata in Italia, nata da un’idea nel Club Inner Wheel Riccione-Valconca, progettata dall’architetto e designer Monica Gasperini e realizzata dalla TecnoConcrete. La panchina “Mamma Smart”, oggi posizionata in Piazza Roosevelt proprio di fronte alla

Residenza Municipale, è, come ha poi spiegato la stessa progettista presente all’incontro, un arredo urbano di art design dedicato alla Mamma, per allattare in comodità in luogo pubblico, dotata di tutto il necessario: dal fasciatoio, al seggiolino per il bambino, uno schienale comodo per l’allattamento e di tutti gli strumenti per essere sempre connessi (carica cellulare e presa USB).

Prima di mostrare la panchina alle sue ospiti il Sindaco, nel sottolineare l’importanza del ruolo della donna nella nostra società non solo dal punto di vista sociale ma anche economico e produttivo, ha con queste parole espresso il riconoscimento della Città:

“Siamo orgogliosi di queste signore del club Inner Wheel Riccione-Valconca “Rosa dei Malatesta” che hanno scelto la Regina per lanciare un progetto che la città ha subito abbracciato. Del benessere di mamme e bambini ne beneficia tutta la comunità e donare un’opera interamente dedicata a loro è un segno di grande sensibilità”.

L’International Inner Wheel, una delle più grandi associazioni femminili di service al mondo. L’evento internazionale, tenutosi dal 9 al 12 Settembre è stato ideato per ottemperare alla terza finalità dell’associazione stessa, ovvero favorire la comprensione internazionale. Quello che è un appuntamento Inner Wheel annuale è ritornato in Italia grazie alla Rappresentante Nazionale 2019/2021 Cinzia Tomatis, Presidente del Comitato Organizzatore nonché lei stessa socia del Distretto 209 Inner Wheel che, coadiuvata dalla Chairman all’Espansione Lilly Pasini, ha voluto coinvolgere nell’organizzazione logistica i Club Inner Wheel della zona Rimini e Riviera e Riccione Valconca “Rosa dei Malatesta”.

Obiettivo particolare del 15° European Meeting dal tema Insieme verso il Centenario dell’Inner Wheel: creare una collaborazione europea sulla base di una progettazione comune.