Cattolica: domani e domenica l’“Aygo Vertical Summer Tour”

Il 28 e 29 luglio arriva sulle spiagge di Cattolica l’Aygo Vertical Summer Tour, la manifestazione itinerante che porterà per tutta l’estate sport, musica, animazione e divertimento in otto località marittime italiane.

Al Sunset Beach Arena-Arenile di Cattolica i partecipanti potranno gustare il nuovo Tonno Nostromo Zero al naturale, il primo tonno senza grassi che aiuta a rimanere in forma garantendo tutti i benefici nutrizionali e il sapore fresco del pesce azzurro. Nostromo, official sponsor della manifestazione, firmerà due momenti del programma giornaliero dell’Aygo Vertical Summer Tour: l’aquagym e il torneo Sparring Cup.

Dai tornei sportivi ai dj set, dai balli di gruppo ai test drive, tante le attività in programma all’interno di un vero e proprio villaggio vacanze itinerante, animato da giochi, degustazioni e musica. Novità di questa edizione, gli artisti di Radio Deejay, che si alterneranno sul palco del Tour.

“Siamo molto contenti di far tappa come official sponsor del Vertical Summer Tour a Cattolica – sottolinea Giulia Bizzarri, marketing manager Nostromo Spa – e portare la qualità del Tonno Nostromo in una delle spiagge più belle di Italia. Quest’anno l’attenzione sarà puntata sul nuovo Tonno Nostromo Zero, perfetto alleato di un’estate all’insegna del benessere e del gusto”.

Partito lo scorso 14 luglio da Lignano Sabbiadoro (UD), il Tour arriva a Cattolica dopo la tappa a Viareggio (LU), per poi proseguire alla volta di: Maccarese (RM), 3, 4 e 5 agosto; Castellaneta Marina (TA), 7 e 8 agosto; Palmi (RC), 10, 11 e 12 agosto. Anche quest’anno per le ultime due tappe il Tour approda in Sicilia: a San Vito lo Capo (TP), il 14, 15 e 16 agosto, e a Realmonte (AG), il 18 e 19 agosto.

Ingresso gratuito e aperto a tutti.

Programma della giornata

10:00 Apertura villaggio, inizio giochi e attività di animazione

10:30 Lezioni di Sup con istruttori qualificati e attrezzatura tecnica fornita

11:15 Inizio training Ricola Surfing Challenge

11:30 Aquagym Nostromo

12:00 Balli di gruppo

13:00 Sigla del Vertical Village

15:00 Tornei sportivi: pallavolo Ricola Volley Cup e Nostromo Sparring Cup

16:00 Toyota Aygo Urban Beach

16:30 Toyota Sup Race

17:15 Contest Ricola Surfing Challenge

17:30 Canzoniere/Quiz musicale Radio Deejay

17:45 Dj set e animazione by Radio Deejay

18:00 Premiazioni sul Palco

Info:

www.verticaltour.it