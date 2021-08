Cattolica, Franca Foronchi: “Riqualificazione e valorizzazione del centro storico”

“Il centro storico di Cattolica è uno dei fiori all’occhiello della nostra città – scrive in una nota Franca Foronchi, candidato Sindaco del centrosinistra – e ritengo debba tornare ad avere la funzione che le è storicamente propria: un fulcro economico, sociale ed artistico-culturale della vita quotidiana dei cittadini.

La mia amministrazione – prosegue il candidato sindaco del centro sinistra – si farà promotrice di un’opera di riqualificazione e di valorizzazione del centro storico, tanto urbanistica quanto culturale, che metta in collegamento via Pascoli con via Cattaneo, le logge, le gallerie, gli scavi archeologici e la piazza del Mercato Coperto, il quale anch’esso dovrà essere interessato da un’opera di rilancio.

Valorizzare il patrimonio artistico, storico, architettonico e paesaggistico della città significa riconoscere e tutelare la storia e le qualità di Cattolica, mettendola in sinergia con il resto del territorio e con le istituzioni culturali come scuole ed università, per la creazione di iniziative di vario genere volte alla partecipazione e fruizione di questo patrimonio, che è di tutte e tutti.

Sarà fondamentale che il centro storico non sia sconnesso con le altre zone di Cattolica: ogni intervento e iniziativa dell’asse commerciale dovrà, infatti, essere pensato in sinergia con la parte più antica di Cattolica che attualmente ospita un’offerta commerciale già differenziata rispetto ad altre aree della città.

Da un lato, perciò – continua Franca Foronchi – sarà fondamentale promuovere interventi urbanistici armonici con le altre parti della città, contrariamente a quanto è stato fatto fino ad ora, affinché via Pascoli, via Cattaneo e le aree limitrofe non rimangano ai margini: ciò implica anche considerare, all’interno di un piano della viabilità e nell’ottica di una mobilità a due fasi, la possibilità di rendere ulteriormente pedonali queste vie in determinati momenti della giornata o dell’anno nonché di limitare l’accesso ai mezzi pesanti, a vantaggio della vivibilità e dell’economia locale e a tutela delle risorse storico-archeologiche presenti, agevolando così la massima fruibilità del centro storico.

Dall’altro lato, la valorizzazione non può non considerare la creazione di eventi e situazioni che attraggono residenti e turisti, tenendo bene a mente che raccontare il centro storico non può e non dev’essere un’azione estemporanea ma continua, da intraprendere coinvolgendo i cittadini e le attività commerciali. Esperienze di Comuni vicini, come la Galleria senza soffitto di Mondolfo, una mostra itinerante a cielo aperto di fotografia, street art, scultura e pittura, dimostrano come si possa fare la storia dentro la storia stessa della città con manifestazioni artistiche e culturali memorabili e d’impatto e, pertanto, fortemente attrattive sia per turisti che per cittadini.

Promuoverò, infine – conclude Franca Foronchi, candidata sindaca per Cattolica – la creazione di percorsi tematici guidati della città, rivolti all’utenza sia interna che esterna, volti a mostrare le diverse caratteristiche e bellezze di Cattolica, dalla sua storia alla marineria, dai percorsi turistico-balneari a quelli naturalistici e sportivi, mettendo in connessione la città con il territorio limitrofo”.