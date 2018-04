Cattolica: giovedì Gianluca Poldi parlerà di “Caravaggio tra arte, scienza e tecnica”

Sabato 7 aprile alle ore 17 alla Galleria Comunale Santa Croce (via Pascoli, 21 Cattolica) primo appuntamento della edizione 2018 della rassegna “Tre di cuori. Brevi storie d’amore per l’arte” con Gianluca Poldi che ci parlerà di “Caravaggio tra arte, scienza e tecnica”. La rassegna è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cattolica/Galleria Comunale Santa Croce.

Gianluca Poldi: laureato in fisica presso l’Università degli Studi di Milano, ha conseguito a Firenze il dottorato di ricerca in Scienze per la conservazione dei beni culturali. Ha ideato e diretto un Master universitario per lo studio e la conservazione di dipinti presso l’Università di Verona e lì fondato nel 2005 il Laboratorio di Analisi Non invasive per opere d’arte Antica e Contemporanea. Dal 2008 collabora con l’Università di Bergamo, Dipartimento di Lettere e Filosofia e Centro d’Ateneo delle Arti Visive per cui gestisce la sezione Diagnostica sui Beni Culturali. E’ autore di oltre 150 pubblicazioni aventi per argomento soprattutto la tecnica pittorica di grandi maestri e la diagnostica applicata a beni di interesse culturale.

Il programma prosegue:

sabato 14 aprile

Alessandro Giovanardi

Favole Barocche: Cesare Pronti da Cattolica, tra Guercino e Sant’Agostino

sabato 28 aprile

Paolo Fabbri

Quando è arte: Le pro-vocazioni di Maurizio Cattelan