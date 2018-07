Cattolica: giovedì Laura Albanese presenta il suo libro

Giovedì 2 agosto, alle 21.00, presso il Museo della Regina, presentazione del volume di Lara Albanese “Costellazioni”.

Se in una notte buia, senza nuvole e possibilmente senza Luna, si osserva il cielo, possiamo scorgere moltissime stelle. Non servono grandi strumenti per ammirarle e conoscerle, bastano occhi attenti e curiosi. Ma come orientarsi in mezzo a tutte quelle stelle? Come riconoscerle e trovarle?

Da sempre il cielo notturno affascina gli uomini con il suo spettacolo di astri, e fin dall’antichità i popoli di tutto il mondo, guardando le stelle, hanno immaginato linee che le collegano e che formano dei disegni: le costellazioni. Queste figure di uomini, donne, animali e oggetti sono diventate protagoniste di tante storie che Lara Albanese, appassionata divulgatrice scientifica, racconta in questo libro speciale, da leggere di giorno e usare di notte: se infatti punti la torcia sulle pagine con le stelle fosforescenti e poi la spegni, al buio vedrai apparire le costellazioni che vuoi osservare!

Lara Albanese

Laureata in Fisica all’università di Parma, è specializzata in scienza e tecnologia dei materiali.

Dopo alcuni anni in cui ha svolto attività di ricerca, ha preferito dedicarsi alla comunicazione scientifica divenendo una “raccontascienza”. Scrive libri e articoli per bambini e adulti, tiene corsi e conferenze, organizza mostre scientifiche interattive.

È co-fondatrice dell’associazione culturale per la divulgazione scientifica Googol e collabora dal 2000 con l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri. Tutto questo nella speranza di mostrare a tutti come la scienza possa essere anche molto divertente.

Informazioni e prenotazioni:

0541 966577

museo@cattolica.net

www.facebook.com/museodellaregina