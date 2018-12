Cattolica: La Regina di Ghiaccio ospita il “Music Box Gourmet”

Con il fine settimana ritorna l’appuntamento più trendy del Natale in Riviera. Stiamo parlando del “Salotto gourmet” della Regina di Ghiaccio di Cattolica. Un successo strepitoso ed oltre ogni aspettativa per i ristoratori che hanno scelto di allestire le loro casine in Viale Bovio. Lo dimostrano gli ultimi due weekend che hanno portato in città oltre 30mila presenze. Il salotto è divenuto un vero e proprio punto di incontro, non solo per i cattolichini, dove trovare ampia scelta e qualità nel food&beverage per un aperitivo delle feste davvero “cool”. Adesso tra le dieci casine di Viale Bovio si è deciso di aumentare l’attrattiva e dare ancora maggiore energia. Da domani, infatti, parte un evento nell’evento: il “Music Box Gourmet” con il primo Dj set curato dal presentatore ed animatore Marco Corona tra le 17,30 e le 21,30. Si alza l’asticella del divertimento e dell’ospitalità ed a breve saranno svelati altri appuntamenti imperdibili.

Corona vanta una lunga carriera radiofonica ma anche una intensa attività come dj e vocalist nelle discoteche più famose d’Italia. È stato presentatore di numerosi live: tra i “tanti” la festa del campione del mondo MotoGP Valentino Rossi “Tavullia Vale”, alcune Tappe del Giro d’Italia, gli Internazionali di Tennis di San Marino, le “Partite del Cuore” e della Nazionale Piloti (negli stadi di Padova, Ancona, San Marino e Civitanova Marche), le fiere di Bologna e Rimini (Motorshow, Futurshow, Nightwave, Festival del Fitness).

https://www.facebook.com/cattolicareginadighiaccio