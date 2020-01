Cattolica: presentata la grafica della “Granfondo Squali Trek” che si svolgerà a maggio

Una terra che è uno scrigno prezioso, un patrimonio da custodire gelosamente dal quale è possibile ritrovare le radici di costumi e tradizioni che contraddistinguono il vissuto culturale nazionale italiano. La riviera tra la Romagna e le Marche è stata un terreno di sviluppo del turismo moderno fatto di accoglienza e divertimento. Ed è proprio dalla volontà di rappresentare questo binomio che la Granfondo Squali Trek presenta il nuovo visual della sesta edizione della gara di Cattolica e Gabicce Mare.

Stamani Filippo Magnani, coordinatore della Granfondo Squali Trek, ha condiviso con l’Assessore allo Sport e Turismo Nicoletta Olivieri questa novità. «La nostra terra è da sempre una fucina di campioni del ciclismo. – spiega Magnani – e la passione che ribolle e, soprattutto, gli scenari che dall’Adriatico si estendono sulle colline sono il biglietto da visita che abbiamo voluto rappresentare in questo nuovo visual». «Una grafica – commenta la Olivieri – stupenda ed accattivante che riesce a raccontare il nostro territorio. Faccio i complimenti per questa scelta che lancia la nuova edizione di un appuntamento sportivo importante che negli anni è cresciuto divenendo una delle più importanti grandfondo italiane, nonché veicolo di incoming importante. Non si tratta di una semplice ed esclusiva manifestazione sportiva ma, soprattutto, di una tre giorni di grandissimo richiamo che sa valorizzare al meglio questa terra”. La creatività è a firma di Andrea Piomboni, grafico pubblicitario milanese che ha voluto raccogliere questa sfida proponendo un “poster” dalle atmosfere retrò e con elementi archetipici come la spiaggia sullo sfondo costellata di ordinati ombrelloni, le colline dell’entroterra e la presenza di una coppia di ciclisti a simboleggiare l’ampio respiro della manifestazione.

«Il nuovo progetto di creatività della Granfondo Squali Trek nasce dalla volontà di far rivivere, con uno stile grafico in chiave moderna, l’atmosfera retrò delle estati in riviera – afferma Davide Brambilla, amministratore delegato di Trek Italia – Insieme al Velo Club Cattolica e a Cicloteam 2001 Gabicce Mare vogliamo realizzare una manifestazione che porti al centro dell’attenzione la passione per la bicicletta, ma che sia anche un evento da vivere insieme alle proprie famiglie e amici, proprio come quelle estati indimenticabili». I toni sfocati di una fotografia sbiadita, i profumi e i sapori accesi di un chiosco in riva all’Adriatico, il calore del sole che brucia la spiaggia punteggiata dagli ombrelloni e le verdi colline dell’entroterra che si tuffano tra le onde del mare.

Calore, ricordi e accoglienza: ci si sente a casa. Questa terra – si legge in una nota diffusa dalla Trek – è la meta simbolo della vacanza italiana, una tradizione nata nel dopo-guerra e rafforzatasi negli anni ’60 del secolo scorso per ritrovare il sapore di serenità e allegria trascorrendo in famiglia, e in compagnia, le torride estati.

La memoria di quegli anni, oggi, si riflette nell’attenzione verso gli ospiti, nella capacità di creare un’atmosfera sempre coinvolgente facendo dimenticare, durante la ‘villeggiatura’ come la si chiamava un tempo, gli aspetti caotici della quotidianità vissuta in città. Il confine tra Romagna e Marche è un libro che va letto per scoprirne, una volta di più, l’importanza del contenuto.

Le radici nel territorio per una gara che guarda al futuro. Un capitolo speciale di questo libro – prosegue la comunicazione della Trek – racconta della passione e della tradizione di questa terra per il ciclismo. La Granfondo Squali Trek è una corsa dalla giovane storia ma dalla forte identità: gli organizzatori, infatti, l’hanno disegnata affinché possa essere un’esperienza a dimensione famigliare che accoglie, uomini, donne e bambini. Le 45 strutture alberghiere partner dell’evento, l’Acquario di Cattolica, il litorale sabbioso e lo scenografico arrivo a Gabicce Monte, da cui è possibile assaporare e ascoltare i sapori e i suoni dell’Adriatico, invitano tutti a godersi tre giorni, dal 15 al 17 maggio, all’insegna del divertimento e della passione per la bicicletta.