Cattolica si prepara alla stagione estiva: prosegue l’operazione di decoro pubblico

Il tema dei contenitori per la raccolta differenziata porta a porta è stato al centro di una nuova riunione, nei giorni scorsi, tra la l’Amministrazione Comunale, rappresentanti delle categorie economiche ed operatori le cui attività insistono sul fronte mare. In questa occasione, con la presenza dei funzionari di Palazzo Mancini e dei tecnici di Hera, l’incontro voleva essere di natura prettamente operativa. In precedenza, infatti, sul portale del Comune (www.cattolica.net) è stata pubblicata la modulistica, con i relativo iter da seguire, per quelle attività cittadine che, in mancanza di un proprio adeguato spazio, possono richiedere l’utilizzo del suolo pubblico per realizzare mini-isole ecologiche con le squali schermare i bidoni da 360 litri.

“Abbiamo dato seguito – spiega il Vicesindaco ed Assessore alle Attività economiche Alessandro Belluzzi – alle precedenti riunioni entrando nel merito delle azioni da compiere per evitare la presenza e la vista dei contenitori in strada e, contestualmente, avviare una verifica puntuale. Ricordo, infatti, che dalla fine di questo mese partiranno i controlli, pertanto invito, ancora una volta, per chi non lo avesse già fatto, a presentare domanda per l’eventuale realizzazione delle mini-isole ecologiche. Nel frattempo le associazioni di categoria stanno facendo da portavoce con i propri iscritti. Per quel che riguarda gli stabilimenti balneari, “gli operatori ecologici saranno autorizzati ad accedere alle aree demaniali per il ritiro dei rifiuti”. Tutto questo, per fare in modo che non vi siano esposti bidoni in strada dal tardo pomeriggio all’alba nelle zone più frequentate dai nostri turisti, come la passeggia di ponente, il lungomare ed il centro cittadino”.

Ed a tale riguardo il Vicesindaco lancia un invito ulteriore. “Da questo fine settimana con la Granfondo degli Squali, si apre la stagione degli eventi. Seguiranno infatti nei prossimi weekend il Wein Tour, l’OceanMan, e quindi l’arrivo di giugno e l’effettivo avvio dell’estate. Come Amministrazione stiamo mettendo in campo tutte le azioni utili per presentare una città accogliente e decorosa. Colgo l’occasione per invitare le nostre attività turitiche, ricettive e commerciali a farsi trovare anch’esse pronte. Penso a negozi aperti e vetrine accese, che non vi siano sbarramenti, paratie a ristoranti ed alberghi. Insomma, ognuno per la propria parte, facciamoci trovare pronti perché l’accoglienza rimane sempre il miglior biglietto da visita per la comunità cattolichina”.

Per chi non avesse scaricato la domanda per richiedere la creazione dell’isola ecologia può scaricare i documenti da presentare all’Amministrazione attraverso il sito

www.cattolica.net

info: 0541.966711 (orari di ufficio)