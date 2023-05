Cattolica, successo della serata conclusiva XI^ edizione della “Giornata della Diversabilità”

Si è svolta ieri presso il teatro della Regina di Cattolica, alla presenza dei Sindaci e assessori dei Comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Gradara, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano, Dirigenti Scolastici, insegnanti e ragazzi delle scuole primarie di Cattolica e dei Comuni limitrofi, la serata finale della “XI^ edizione della Giornata della Diversabilità – Percorso Multidisciplinare RivieraBanca” quest’anno denominata “filoSOfarò?!”

L’evento organizzato dall’associazione di promozione sociale Rimbalzi Fuori Campo “in partenariato” con il Comune di Cattolica, promuove la sensibilizzazione dei giovani su temi legati alla disabilità facendo emergere le incertezze dei ragazzi più deboli e fragili, cercando di condurli verso un pensiero positivo e costruttivo che fornisca la consapevolezza che nella vita i sogni si possono realizzare.

Un’edizione svolta in forma ridotta a causa della forzata assenza di alcuni ospiti che avrebbero dovuto prendere parte attivamente alla serata, tra cui Paolo Ruffini, Romano Germani, e Spiderman alias Mattia Villardita.

Ha invece preso parte in video-colllegamento l’ex arbitro di serie A, Nicola Rizzoli, attualmente responsabile tecnico in Ucraina e responsabile degli arbitri della CONCACAF (Nord america, America Centrale e Caraibi), da sempre attento ai progetti che riguardano i più giovani. I due spot a scopo sociale proiettati in sala, a cui Rizzoli ha preso parte nella veste di attore/arbitro, hanno permesso ai conduttori di menzionare un progetto quasi tutto Cattolichino, quello della Nazionale Italiana Calcio Amputati capitanata da Francesco Messori, ed adottata da Rimbalzi Fuori Campo che ha anche organizzato, a Gabicce Mare nel giugno 2014, un incontro internazionale con la Germania.

Dopo il designatore dei fischietti del massimo campionato, sono intervenute Michela Bertuccioli, ViceSindaca di San Giovanni in Marignano nonché Assessora alla Scuola ed alla Cultura, Diana Saponara, Presidentessa di una associazione che si occupa di attività per l’infanzia, e Anna Pedoni, Presidentessa della Pacassoni, per presentare Claudia Della Chiara 39 enne di San Giovanni in Marignano che, grazie al supporto della sarta e modellista Paola Nanni, ha portato sul palco un’allegra sfilata che ha decisamente entusiasmato i più giovani riscuotendo il plauso di tutto il teatro.

Sfilata resa possibile anche grazie alla donazione dei tessuti da parte di Alberta Ferretti, fondatrice di AEFFE SpA e Direttore Creativo dell’omonimo brand, che ha voluto partecipare in prima persona all’evento per sostenere concretamente un’iniziativa di inclusività quale è la GIORNATA DELLA DIVERSABILITA’, per sensibilizzare il pubblico sull’argomento ed anche motivare le giovani generazioni, affinché trovino l’energia e la determinazione per affermarsi in un settore tanto affascinante, dinamico e creativo quale è la moda.

La signora Ferretti ha poi voluto “omaggiare” Claudia e il suo enorme lavoro invitandola a partecipare e collaborare alle prossime sfilate milanesi autunnali alle quali prenderà parte con il suo brand Alberta Ferretti.

Il video messaggio di Paolo Ruffini, attore, conduttore televisivo, regista, produttore e sceneggiatore, ha permesso di parlare dell’happening comico UP&DOWN che dal 2018 l’artista toscano, accompagnato da attori con disabilità, porta sul palco di numerosi teatri. Dal progetto teatrale è nato poi il film “UP&DOWN-Un film normale” ed anche il libro LA SINDROME di UP di cui Ruffini è autore. Ruffini ha poi concluso dimostrandosi disponibile a portare a Cattolica il suo spettacolo. Messaggio ricevuto e accolto dalla sindaca Franca Foronchi e l’assessore alla pubblica istruzione Federico Vaccarini.

Ha preso poi parte alla serata l’associazione bolognese “Filò, il filo del pensiero” tramite le 3 giovani filosofe Alessia, Beatrice e Carola che da 3 anni portano avanti il progetto della “filosofia per ragazzi” nelle classi quarte di scuola primaria di Cattolica e dei Comuni limitrofi di Gabicce Mare, Gradara, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano. Le tre ragazze hanno posto ai ragazzi seduti in platea le stesse domande, alcune davvero curiose, replicando di fatto una parte dell’attività fatta in classe.

“Da bambino volevo fare il calciatore, lo stuntman oppure il militare, come papà. Ma purtroppo, per ovvi motivi, non ci sono riuscito. Il calcio ho dovuto abbandonarlo perché, pur giocando con un grosso rialzo nella scarpa, non reggevo i ritmi degli allenamenti. Diventare stuntman neanche a pensarci, secondo i miei dottori, e la carriera militare è stata stroncata sul nascere dal fatto che non superavo le visite mediche. Alla fine il destino ha scelto per me, e non poteva scegliere niente di meglio. Da quando ho iniziato a fare il volontario ci metto tutto me stesso, e posso dire di essere nato per diventare quello che sono”.

Con queste parole Mattia Villardita, conosciuto come Spiderman, ha voluto prendere parte virtualmente alla serata, anche lui impossibilitato a raggiungere il teatro. Mattia 5 anni fa, ha iniziato a infilarsi il costume ed a coprirsi il volto con quella maschera che, da generazioni, fa sognare migliaia di bambini in tutto il mondo. Lui, come il vero supereroe, si è dedicato a servizio del prossimo, specialmente dei bambini che riempiono i reparti ospedalieri della sua città e di Genova (il Gaslini), ma poi anche di tutte le altre città d’Italia.

Il Presidente di RivieraBanca Fausto Caldari e il Presidente dell’associazione Rimbalzi Fuori Campo Angelo Furiassi hanno assegnato il Premio Etico pari a 1.500, creato e sponsorizzato da Rimbalzi Fuori Campo e RivieraBanca, alla classe 4B Repubblica di Cattolica con il progetto “UN MARE PER TUTTI”, pensato per permettere l’ingresso in acqua anche a persone con difficoltà motorie.