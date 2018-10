Cesena con gusto. Centro storico, dal 31 ottobre al 4 novembre

Il piacere del buon cibo in compagnia torna in centro a Cesena, con la nuova manifestazione Cesena con gusto, dal Cesena Fiera, in collaborazione con Blu Nautilus e con il patrocinio del Comune di Cesena, organizza un evento enogastronomico, tutto da gustare che si snoda da Piazza Libertà a Piazza Almerici.

La formula smart dell’evento porta il buon cibo in Piazza, con i truck e lo street food, non manca però la possibilità di sedersi a tavola, con i ristoranti di cucina regionale e l’occasione di shopping enogastronomico con i tantissimi produttori, con prodotti regionali e a km 0.

Piazze e vie del centro diventano location tematiche del buon mangiare, con proposte diversificate e complementari. In Piazza Libertà e Corso Garibaldi, troviamo i Food Truck in Libertà, dall’omonima piazza, con proposte gourmet di hamburger angus, panini con mora romagnola, american barbecue, tigelle e gnocco fritto e tante altre tentazioni.

Risalendo Corso Mazzini, il cibo diventa da passeggio, tradizione e regionalità, nella ricca offerta di arrosticini abruzzesi, olive all’ascolana, caldarroste e ceci.

Non solo mordi e fuggi, ma la possibilità di arricchire la dispensa con i prodotti tipici di 12 regione italiane, Alto Adige, Calabria, Campania, Emilia, Liguria, Umbria, Piemonte, Puglia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Valcamonica, Val di Susa, Valmarecchia…dal parmigiano reggiano allo strudel, dai funghi secchi alle conserve.

In Piazza Giovanni Paolo II, spazio ai prodotti del territorio, tartufi, salumi, miele la fanno da padroni.

Per chi vuole regalarsi più tempo, non mancano ristoranti a cielo aperto, con cucina toscana, pugliese e l’osteria romagnola, con menù mari e monti e le piadine romagnole, tradizionali e non.

A Cesena con gusto, si mangia e si beve bene, con una ricca offerta di birre artigianali di piccoli produttori locali. La manifestazione è l’occasione per condividere ottimo cibo, in compagnia, magari ascoltando della buona musica, grazie ai dj set e concertini live in programma nella quattro giorni cesenate.

L’evento non propone solo di nutrire i corpi ma anche le menti con ‘Le parole nel piatto, gustose letture’, il piacere della tavola nella narrativa italiana, un reading di Remo Vigorelli, con le musiche di Tiziano Paganelli, in programma venerdì 2 novembre, dalle ore 17 presso la Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana.