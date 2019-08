Cetacea Riccione: “Caretta Caretta a Pesaro, mai nidi di tartarughe così a nord”

All’alba del 30 luglio verso le ore 5.30 un gruppo di operai della ditta Teknoservice, Andrea Gentiletti, Michele Bassani, Roberto Gnaccarini, Michele Stefanelli e Riccardo Zaccarelli, hanno avvistato una grossa tartaruga Caretta caretta intenta a deporre le uova sulla spiaggia di Baia Flaminia a Pesaro.

Dopo lo stupore iniziale, è stata immediatamente contattata la Capitaneria di Porto che ha coinvolto gli esperti del Parco del San Bartolo e della Fondazione Cetacea. Quel martedì 30 luglio ha segnato l’inizio del controllo h 24 e del monitoraggio scientifico del nido di Caretta caretta alla Baia Flaminia da parte della Fondazione Cetacea: una nuova avventura per la ONLUS di Riccione, che vanta un’esperienza trentennale nel recupero, cura e riabilitazione delle tartarughe marine in Emilia Romagna e Marche, ma che di nidi nella sua zona di competenza non ne aveva mai scovati.

Questa deposizione di tartaruga marina infatti risulta essere la nidificazione più a nord mai registrata (almeno negli ultimi 40-50 anni, prima dell’antropizzazione selvaggia della costa) in Adriatico e più in generale in Italia.

Per gestire al meglio questo evento però nulla è stato lasciato al caso: infatti l’associazione riccionese ha coinvolto gli esperti della Stazione Zoologica Anton Dhorn di Napoli, in primis la dott.ssa Sandra Hochsheid, che sono l’eccellenza scientifica per quello che riguarda la conservazione dei nidi di Caretta caretta in Italia. Gli esperti dell’Anton Dohrn hanno condiviso con Fondazione protocolli e preziosissimi consigli, e saranno disponibili per consulti durante i prossimi delicatissimi due mesi di incubazione delle uova.

La Fondazione quotidianamente svolge i rilevamenti scientifici (prelievo della sabbia, monitoraggio della temperatura, controllo quotidiano delle condizioni atmosferiche per agire tempestivamente in caso di emergenza…) e presidia il sito grazie alla collaborazione di ormai un centinaio di volontari (fra Parco del San Bartolo, associazioni ambientaliste, studenti, scout ma anche cittadini di Pesaro e turisti) che turnandosi ogni 4-5 ore supportano l’associazione nel controllo dell’area h 24 e nel dare informazioni ai tanti curiosi che quotidianamente si avvicinano al nido. Ora grazie alla collaborazione della Croce Rossa di Pesaro il presidio può godere del supporto di una grande tenda che è stata montata sulla spiaggia di Baia Flaminia che fornirà l’appoggio logistico nei prossimi mesi.