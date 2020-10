Cinema Fulgor, Cinema Settebello & Cinema Politeama – Gemellaggio fra le sala d’essai per una ripartenza concreta

La terza città delle Marche, Fano, ad oggi è rimasta ufficialmente senza cinema. Al di là delle disposizioni nazionali per il contenimento del Covid atte a contingentare gli ingressi in tutte le sale nazionali, sono state invece serrate le porte dell’Uci, del Politeama e del Malatesta di Fano.

Si lamentano i cittadini che da mesi non possono usufruire di un servizio tanto amato, dà loro ragione Giovanni Casanova, annunciando importanti novità.

Tra pochi anni si festeggerà il centenario della fondazione del Politeama di Fano e, fatte salve eventuali altre disposizioni governative per il contrasto alla diffusione del Covid 19, entro la fine di quest’anno inizierà un nuovo sodalizio fra Cinema Fulgor, Cinema Settebello e il Politeama di Fano.

Un’unione che guarda dritto alla rinascita e la ripartenza concreta delle piccole sale cittadine e d’essai.

Non siamo in grado di dire la data esatta della riapertura del Politeama di Fano, ma si sta lavorando perché avvenga entro la fine di quest’anno! (fatte salve eventuali altre disposizioni governative per il contrasto alla diffusione del Covid 19)

In questo nuovo gemellaggio fra piccoli cinema d’essai, ci sono tanti sogni futuri che ci impegnano: