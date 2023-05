Colle dei Pini, il Peter Pan pagherà i vigilantes per la sorveglianza del viale

Vigilantes presenti agli ingressi e lungo viale Dei Pini dalla sera al mattino successivo, pulizia di tutte le strade limitrofe alla discoteca dopo l’orario di chiusura. Sono gli impegni assunti questa mattina dai gestori del Peter Pan di Misano Adriatico al termine di un incontro in Municipio a Riccione con le amministrazioni comunali di Riccione e Misano Adriatico. L’amministrazione comunale di Riccione invierà la richiesta a Hera di potenziare il servizio di pulizia in tutta la zona della collina in occasione delle giornata di apertura dei locali da ballo.

L’incontro ha fatto seguito alle lamentele dei residenti del Colle dei pini, area utilizzata dai frequentatori della discoteca per il parcheggio delle automobili con conseguenti disagi provocati: schiamazzi notturni, immondizia abbandonata lungo lo strada e danneggiamenti.

L’amministrazione di Riccione, trovando la piena collaborazione dell’amministrazione di Misano Adriatico, anche alla luce del “Protocollo d’intesa in materia di sicurezza delle discoteche”, sottoscritto in Prefettura da entrambi i Comuni, ha convocato i gestori della discoteca Peter Pan con l’obiettivo di dare una risposta immediata alla richieste di quiete e decoro degli abitanti riccionesi.

Alla presenza della sindaca di Riccione Daniela Angelini, degli assessori alla Polizia Locale di Riccione e Misano Adriatico, Oreste Capocasa e Filippo Valentini, e degli assessori all’Ambiente e al Traffico, Christian Andruccioli e Simone Imola, oltre alla dirigente del Comando intercomunale di Polizia locale, Isotta Macini, i titolari della discoteca Peter Pan hanno mostrato piena disponibilità a dare risposta positiva alle puntuali richieste dell’amministrazione comunale di Riccione.

A proprie spese, i gestori del Peter Pan garantiranno, già a partire dal prossimo sabato, la presenza di tre vigilantes lungo viale Dei Pini dalla sera prima dell’apertura e fino al mattino dopo l’orario di chiusura. I tre vigilantes dovranno essere posizionati agli ingressi del viale – uno all’incrocio con viale Abruzzi e l’altro all’incrocio con viale Dei Tigli – mentre il terzo dovrà pattugliare la strade, evitando assembramenti di giovani e dissuadendo dal gettare rifiuti a terra o provocare rumori. L’amministrazione comunale, a conseguenza di un’ordinanza sindacale, negli stessi orari posizionerà delle transenne per interdire l’accesso a viale Dei Pini, limitandolo ai soli residenti.

Sempre a proprie spese, i titolari della discoteca Peter Pan si sono impegnati a garantire la presenza di personale addetto alle pulizie nelle aree all’esterno della discoteca, in particolare i viali Abruzzi, Dei Pini e Trebaci. L’amministrazione comunale di Riccione, al fine di garantire il pieno decoro urbano della zona, invierà la richiesta a Hera di potenziare lo spazzamento delle strade in occasione di ogni apertura dei locali da ballo.

Nel pomeriggio di oggi la sindaca di Riccione Daniela Angelini, l’assessore alla Polizia locale Oreste Capocasa e l’assessore al Traffico Simone Imola hanno incontrato alcuni rappresentanti dei residenti dell’area Colle dei pini – i quali hanno apprezzato il tempestivo impegno di tutte le parti in causa – per illustrare loro il nuovo piano di contenimento dei disagi concordato con l’amministrazione comunale di Misano e i gestori della discoteca Peter Pan. Gli amministratori riccionesi si sono impegnati a monitorare costantemente i risultati del piano concordato al fine di garantire riposo notturno e decoro urbano a chi abita nella zona.