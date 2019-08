Colonia Bolognese appartamenti di lusso. I curatori fallimentari sono estranei e non escludono azioni legali

Nei giorni scorsi chiamamicitta.it aveva pubblicato la notizia che su alcuni importanti siti immobiliari era apparso un annuncio quanto meno da approfondire: “Casale viale Principe di Piemonte 64, Rimini. APPARTAMENTI IN PRONTA CONSEGNA SENZA D’INTERMEDIAZIONE. Anche l’amministrazione comunale di Rimini aveva chiesto chiarimenti su questo annuncio immobiliare.

Con una nota intervengono Ettore Trippitelli e Fabrizio Tentoni, curatori fallimentari della società Gruppo CMV s.n.c., che “ ritengono doveroso formulare alcune precisazioni in merito agli annunci immobiliari attinenti la «Colonia Marina Bolognese» di Rimini, pubblicati su siti specializzati di pubblicità immobiliare, oggetto di recente attenzione da parte della stampa locale.

In primo luogo, è doveroso puntualizzare che il complesso immobiliare in argomento è tutt’ora di esclusiva proprietà della società fallita, non essendo pervenute offerte di acquisto entro la data del 10 luglio 2019, nell’ambito dell’ultima gara di vendita competitiva.

Ad oggi, non è stata ancora stabilita la prossima data di vendita, in attesa di definire un piano di marketing consono alla tipologia di mercato in cui si colloca la struttura. Si informa, inoltre, che le campagne pubblicitarie ufficiali svolte dal fallimento sono riconoscibili per l’indicazione: «TRIBUNALE DI RIMINI – INSERZIONE UFFICIALE – DIRETTAMENTE DALLA PROCEDURA, SENZA COSTI DI INTERMEDIAZIONE O CONSULENZA» e per la concretezza e la veridicità dei dati pubblicati.

Pertanto, i curatori del fallimento del Gruppo CMV si dichiarano totalmente estranei sia all’iniziativa, sia ai contenuti riportati in alcune inserzioni pubblicate sui siti specializzati: casa.it, immobiliare.it, wikicasa.it (salvo altri) recentemente oggetto di attenzione da parte della stampa locale. In questi siti, le inserzioni possono, infatti, essere pubblicate liberamente anche in modalità gratuita e non sono soggette a verifica preventiva.

I curatori non sono tenuti a verificare né a censurare le iniziative liberamente intraprese da auto-referenziati immobiliaristi o intermediari, pertanto, qualsiasi imprecisione riportata negli annunci, così come millantate potenzialità edificatorie in spregio dei vigenti strumenti urbanistici e/o l’eventuale illiceità dell’attività sottostante agli annunci (anche con riferimento alle modalità di sollecitazione dell’investimento) sono ascrivibili unicamente all’autore della pubblicazione, con esclusione di ogni coinvolgimento e connivenza da parte della curatela fallimentare.

Qualora tali iniziative creino nocumento al fallimento o comportino il «turbamento» della gara ufficiale indetta dai curatori, gli stessi si riservano ogni azione a tutela delle ragioni della procedura fallimentare.”