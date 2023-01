Colonia di Torre Pedrera all’asta per 1,9 milioni di euro

E’ stata messa all’asta la colonia marina di Torre Pedrera “Villaggio dei Ragazzi” di proprietà dell’omonima Fondazione di Maddaloni in provincia di Caserta.

La colonia è funzionante ed anche la scorsa estate ha ospitato gruppi di ragazzi per le vacanze.

La base d’asta € 2.490.000 con un’offerta minima € 1.867.500. Si tratta di un complesso di edifici collocati su un’area di circa 11mila mq. La colonia può fruire anche di una spiaggia di proprietà della Colonia

La scadenza per le offerte è il 20 febbraio 2023 gli eventuali rilanci per il giorno successivo.

Nei nei primi anni settanta don Salvatore d’Angelo acquistò a Torre Pedrera la colonia. Anche il Comune di Maddaloni affidava ai collaboratori ed educatori del Villaggio i bambini più indigenti affinché avessero la possibilità di trascorrere un periodo di vacanze. La struttura ricettiva era dotata di camere doppie, triple e multiple, con servizi interni. Era un vero e proprio luogo di svago e relax.

La vendita della colonia si è resa necessaria per far fronte ad una situazione debitoria importante della Fondazione. Nel febbraio 2022 la Fondazione ha ottenuto il decreto di omologa del Concordato preventivo in continuità aziendale per il “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni (Caserta), istituzione che con il Convitto e le scuole , frequentate da ragazzi disagiati e non, rappresenta un punto di riferimento per il territorio.

Nel concordato sono previste diverse alienazioni di immobili, tra cui la colonia di Torre Pedrera.

Negli ultimi anni, infatti, il “Villaggio dei Ragazzi,” gestito da una Fondazione, era andato in crisi per i debiti milionari con i fornitori. Così è intervenuta la Regione Campania , che ne ha affidato la gestione ad un Commissario erogando i fondi necessari per assicurarne la continuità.

Il Villaggio ha rischiato il fallimento, che è stato scongiurato ricorrendo al concordato preventivo con i debitori.

Tutte le informazioni sul sito Aste Giudiziarie