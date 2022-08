Conte a Rimini: “5 Stelle sottostimati dai sondaggi, ci saranno sorprese”

I senatori e candidati 5 Stelle Marco Croatti e Gabriele Lanzi comunicano: “Si è appena conclusa la tappa di Rimini del tour di Giuseppe Conte. Centinaia di persone hanno partecipato all’evento che si è svolto in mattinata presso l’Arco di Traiano (sic) e nelle vie del centro e mostrato il loro sostegno nei confronti del presidente e candidato premier del MoVimento 5 Stelle”. E gli anconetani non se abbiano a male.

Grande la soddisfazione dei pentastellati: “Ci aspettavamo una consistente partecipazione, ma la calorosa accoglienza riservata oggi al Presidente Conte è stata davvero speciale. Giuseppe Conte continua a riempire le piazze e le strade di tutta Italia, come nessun leader politico è in grado di fare. Questo è un dato di fatto, oggettivo, che vale più di mille sondaggi che continuano a sottostimarci”.

“Il sostegno manifestato da migliaia di cittadini in tutta Italia e su tutti i canali di comunicazione testimonia ben altro, e cioè che il MoVimento 5 Stelle potrà essere la grande sorpresa di questa tornata elettorale, così come lo è stato nel 2018, il vero voto utile per il nostro Paese”, assicurano i senatori del MoVimento 5 Stelle e referenti per l’Emilia-Romagna, Gabriele Lanzi e Marco Croatti.

Sotto l’Arco d’Augusto, il monumento romano simbolo della città, c’erano circa 150 sostenitori. Ma la folla è presto cresciuta con molti curiosi che si sono fermati ad ascoltarlo e a scattare una foto dato che a pochi passi si svolgeva il mercato rionale.

L’ex premier, salito su una panchina, ha improvvisato un comizio affiancato dai candidati locali alle prossime elezioni politiche, prima di concedersi una passeggiata tra i banchi di Corso d’Augusto dove è stato fermato molte volte da chi gli chiedeva un selfie.

Conte si è soffermato in particolare a chiacchierare con un ambulante di 63 anni molto critico nei confronti del governo del centrosinistra. “Noi siamo in politica per il popolo”, ha detto il leader del Movimento rispondendo all’esercente che gli chiedeva di occuparsi in particolare della parte più in difficoltà della popolazione.

L’ex premier ha voluto anche verificare l’aumento dei prezzi. “Non possiamo alzare i prezzi perché se no non vendiamo”, ha specificato l’ambulante. E a una passante che criticava il sistema di informazione, Conte ha replicato: “Dobbiamo riformare la Rai, almeno l’informazione pubblica”.

Qui la diretta Facebook del tour di Giuseppe Conte per le strade di Rimini: https://www.facebook.com/marco.croatti.M5S/videos/584300316814313