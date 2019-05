Coop: fino al 30 giugno il premio letterario “Coop for words”

Partito il premio letterario per autori tra i 18 e i 39 anni promosso da Coop Alleanza 3.0, Coop Reno e Coop Lombardia. Fino al 30 giugno è possibile partecipare con opere inedite; in giuria si aggiungono a Carlo Lucarelli, Guido Catalano e Giordano Sangiorgi i nuovi membri Stefano Benni e Marco Belpoliti.

È ripartita la diciassettesima edizione del premio letterario “Coop for words” dedicato ai giovani autori, promosso da Coop Alleanza 3.0, Coop Lombardia e Coop Reno aperto a tutti i ragazzi tra i 18 e i 39 anni che abitano nei territori di presenza delle Cooperative (Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Sicilia e provincia di Matera). Partecipare è semplice: occorre inviare un’opera – o più ma entro una diversa sezione del concorso – inedita, e in lingua italiana, fino al 30 giugno sul sito www.coopforwords.it (sul sito il bando e ulteriori i dettagli). Cinque le sezioni in cui cimentarsi: “Poesia” (massimo 50 versi); “Canzone d’autore” sulla base musicale del gruppo indie “La Rappresentante di Lista”; i brevi “Racconti dello scontrino” ambientati in un centro commerciale (1.500 battute spazi inclusi); “Una storia di cronaca” articolo giornalistico su un fatto di cronaca reale o di fantasia (2.700 battute spazi inclusi); e la novità di quest’anno, “Lettere d’amore” (2.500 battute spazi inclusi), indirizzate a un personaggio letterario, storico o vivente. Gli elaborati di ogni sezione saranno valutati da un Comitato scientifico di esperti:

Pierfrancesco Pacoda, critico musicale, Giordano Sangiorgi, del Mei di Faenza, e Gianni Sibilla di Rockol.it per la “Canzone d’autore”;

La Direzione di QN – Quotidiano Nazionale Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Il Telegrafo, per la categoria “Una storia di cronaca”;

Carlo Lucarelli, scrittore e autore televisivo, Beatrice Renzi, Michele Cogo e Giampiero Rigosi di Bottega Finzioni, per la categoria delle “Lettere d’amore”;

il poeta e performer Guido Catalano per la sezione “Poesia”;

lo scrittore, poeta e autore teatrale Stefano Benni e il critico letterario Marco Belpoliti per la sezione “Racconti dello scontrino”.

A comporre il comitato d’onore del premio saranno Carlo Lucarelli, lo scrittore e giornalista Michele Serra, il libraio e consulente di Librerie.Coop Romano Montroni e Luca Nicolini, fra i fondatori del Festivaletteratura di Mantova.

In palio per i vincitori delle singole sezioni, che saranno proclamati nell’ambito del Festivaletteratura di Mantova, vi sarà un corso a “Bottega Finzioni” – la scuola di sceneggiatura e narrazione fondata da Carlo Lucarelli con sede a Bologna – la pubblicazione sul quotidiano Qn dell’opera vincitrice della sezione “Una storia di cronaca”, la possibilità di partecipare ad “Ad alta voce”, la manifestazione culturale promossa da Coop Alleanza 3.0, e al Mei (Meeting etichette indipendenti). I primi dieci elaborati di ogni sezione saranno inoltre pubblicati in un’antologia edita da Fernandel. Anche Coop for words è un progetto sociale che soci e clienti di Coop Alleanza 3.0 possono sostenere con l’iniziativa 1 per tutti 4 per te: acquistando i prodotti della linea a marchio Coop IO, pensata per la bellezza e il benessere, l’1% del ricavato sarà destinato al sostegno del premio letterario (all.coop/1pertutti4perte).

Info:

www.coopforwords.it.

335 7879445