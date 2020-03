Coronavirus, il Vescovo in preghiera davanti al Cimitero e al santuario di Santa Chiara

Venerdì 27 marzo, il Vescovo di Rimini si è recato da solo presso il cimitero monumentale del capoluogo per un momento di raccoglimento, di preghiera e benedizione.

“Mons. Francesco Lambiasi – spiegano dalla Diocesi – ha affidato alla misericordia del Padre tutti i defunti della pandemia e i morti isolati, senza alcun conforto, né quello degli affetti più cari, né quello assicurato dai sacramenti. In questo modo il Vescovo Francesco ha espresso la vicinanza della Chiesa riminese a quanti sono nel pianto e nel dolore”.

“Questo segno di suffragio e di consolazione è stato proposto dalla Conferenza episcopale italiana a tutti i Vescovi che – avendone le possibilità – potessero accogliere l’iniziativa di preghiera per le persone morte con il Coronavirus in un “Venerdì della Misericordia” della Chiesa italiana, “un venerdì di Quaresima, nel quale lo sguardo al Crocifisso invoca la speranza consolante della Risurrezione”.

“L’attesa è per la fine dell’emergenza, – ha detto la presidenza della Cei – quando si potrà tornare a celebrare l’Eucaristia insieme, in suffragio di questi fratelli”.

Successivamente, il Vescovo, sempre nel rispetto delle norme sanitarie, si è recato al Santuario Madonna della Misericordia (S. Chiara), a Rimini. “Nella preghiera personale, mons. Lambiasi ha affidato a Maria, Madre della Misericordia, la salute di don Alessio Alasia, parroco di San Martino di Riccione, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “Infermi” di Rimini; di tutto il presbiterio riminese, della città di Rimini e dell’intera Diocesi”.

La preghiera del Vescovo proseguirà venerdì 27 marzo, alle ore 20, dopo il suono delle campane, con l’Ave Maria.

Alle ore 20.30 è in programma il Santo Rosario che sarà trasmesso in diretta da Icaro Tv (canale 91 digitale terrestre) e in streaming.

Sabato 28 marzo, il Vescovo sarà in diretta su IcaroTv e in streaming su www.icaro.tv alle 10.30 per il ritiro ai religiosi della Diocesi.

Domenica 28 marzo, mons. Lambiasi celebrerà dalla Cappellina dell’Episcopio l’Eucarestia domenicale della V domenica di Quaresima, trasmessa in diretta dalle ore 11 da Icaro Tv, Radio Icaro (92.0 FM), in streaming e su Facebook.

“Il Santuario di Santa Chiara è noto anche per il miracolo che ha ospitato. L’12 maggio 1850 tre donne, entrate al Santuario per una breve visita alla “Madre di Misericordia”, sono colpite da un fenomeno straordinario: gli occhi della Sacra Immagine (dipinto del pittore Giuseppe Soleri Brancaleoni) si alzano sino a scomparire sotto le palpebre, per poi tornare ad abbassarsi e guardare dolcemente verso di lei. Il miracolo si ripete, ad intervalli, per otto mesi consecutivi suscitando cambiamenti di vita e conversioni profonde nei fedeli che numerosissimi accorrono a pregarla”.

L’allora Vescovo di Rimini, Monsignor Salvatore Leziroli, sollecitato anche da Papa Pio IX, per dare al fatto un’inconfutabile certezza storica, ordina un regolare processo. Fecero la loro deposizione Cardinali, Vescovi, uomini illustri per scienza e comuni fedeli: tutti concordemente asseriscono la realtà del prodigio. L’anno successivo la Madonna della Misericordia fu allora aggiunta ai Santi patroni della Città e della Diocesi di Rimini. Il 12 maggio è il giorno della festa annuale della Madonna. La cura di Santa Chiara e dell’immagine miracolosa è affidata dal 1824 ai Missionari del Preziosissimo Sangue.