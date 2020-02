Coronavirus, di Morciano il 16enne positivo, studia nelle Marche si cercano i contatti

Il sedicenne risultato positivo al Covid19 19 è uno studente di Morciano in una scuola delle Marche.

Si tratta di uno dei sei casi accertati in Romagna. Ma non sarebbe legato al ristoratore di Cattolica.

A comunicarlo il sindaco del Comune Romagnolo: “Come riportato dai media locali è stato individuato un sedicenne morcianese positivo al test orofaringeo per la verifica del coronavirus.

A seguito di febbre alta è stato condotto dai genitori all’ospedale Infermi di Rimini. Già in serata il comune ha comunicato al Prefetto la disponibilità a collaborare con l’ASL per le indagini del caso al fine di recuperare tutti i soggetti in qualche modo rapportabili al ragazzo.

Lo studente è ricoverato da qualche giorno all’ospedale di Rimini per febbre alta ma non è in pericolo. Non sono state comunicate al comune di Morciano le generalità del ragazzo.

Ciononostante il comune rimane a disposizione dell’autorità sanitaria per la collaborazione finalizzata alla ricerca epistemiologia“.