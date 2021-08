Cosa fare a Rimini dal 24 al 29 agosto: Fellini Museum, L’Aroldo, Notte Celeste e molto altro

Dopo gli eventi e le visite guidate gratuite che hanno accompagnato l’apertura del Fellini Museum, Rimini prosegue con il suo calendario di proposte nel segno della cultura, dell’arte e dello spettacolo. Dal debutto di Aroldo, il melodramma di Giuseppe Verdi, che torna in scena al Teatro Galli di Rimini grazie ad una nuova produzione e un allestimento ‘site specific’, alle tante proposte di visita alla scoperta del percorso espositivo dedicato al genio del cinema nelle sale della rocca malatestiana e in quelle dell’ala di Isotta con la mostra “Nel mondo di Tonino Guerra” (www.fellinimuseum.it). Proseguono gli appuntamenti del Meeting, mentre il mercoledì sera in centro storico torna la shopping night, fino al cinema e agli spettacoli delle arene sotto le stelle. Martedì 24 agosto Sara Jane Ghiotti ed Emilio Marinelli sono alla piazza sull’acqua con un concerto inedito ed esclusivo, mentre Margherita Vicario si esibirà in concerto venerdì 27 agosto alla Darsena di Rimini. Mercoledì 25 agosto arriva a Rimini Terme la terza tappa del Mini giro del mondo in 80 corti, a cura di Amarcort Film festival. Il week-end è dedicato invece al benessere con la nona edizione de La Notte Celeste, che coinvolge Rimini Terme e tutte le terme dell’Emilia Romagna, con tante iniziative a cui tutti possono partecipare. Immancabili i fuochi d’artificio sul mare che illumineranno la spiaggia di Rimini venerdì 27 agosto.

Focus on MEETING RIMINI: fino al 25 agosto

Il Festival estivo di incontri, mostre, musica e spettacoli, giunto quest’anno alla sua quarantaduesima edizione, si tiene di nuovo in presenza con il titolo “Il coraggio di dire «io»”. Tra i relatori premi Nobel, istituzioni, giornalisti ed esperti.

Quest’anno gli spettacoli non saranno solo all’interno dei padiglioni fieristici, ma anche nel cuore del centro storico di Rimini. Dodici sono le Mostre allestite nei padiglioni fieristici, mentre al PART – Palazzi dell’Arte Rimini in Piazza Cavour è visitabile la mostra, ad ingresso gratuito senza prenotazione, “Natura umana? A che immagine, a che oscura somiglianza” La mano dell’artista, l’effigie della persona. Scultura italiana contemporanea da Fioravanti a oggi, a cura di Davide Rondoni.

La Fiera è aperta dalle 10.30 alle 24.00. L’ingresso al Meeting è gratuito su prenotazione.

Per entrare in Fiera, prenotare i posti ai convegni, visitare le mostre, creare una propria agenda è possibile usando l’APP ‘Meeting Rimini’, che si scarica da Apple Store o Google Play, caricando i dati personali, compresi quelli del Green Pass o equivalenti. Il tampone Covid-19 può essere effettuato solo all’ingresso Ovest.

Info: 0541 783100 spettacoli@meetingrimini.org

Tra gli appuntamenti:

martedì 24 agosto

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

La Sagra Familia

Spettacolo con Paolo Cevoli

Per dire cose serie senza prendersi sul serio e per raccontare la ‘Sagra famiglia’. Che come tutte le sagre di paese, soprattutto in Romagna, finiscono sempre in ridere.

Ore 21.30. Ingresso a pagamento. I biglietti sono disponibili online su Vivaticket o nei punti vendita

mercoledì 25 agosto

Arena Lido – Rimini Darsena

Finale Meeting Music Contest

Un concorso musicale dedicato alla Canzone d’Autore rivolto a giovani artisti e band desiderose di mettersi in gioco, di esibirsi sul prestigioso palco del Meeting di Rimini e di aggiudicarsi gli importanti premi in palio. La Direzione Artistica del Meeting di Rimini e del Mei selezionerà i semifinalisti che si esibiranno dal 20 al 23 agosto sulle piscine del Meeting. Gli artisti finalisti, si contenderanno la vittoria nella serata finale del 25 agosto ad Arena Lido – Rimini Darsena. Per l’occasione, una Giuria d’Onore, composta da Lorenzo Baglioni, N.A.I.P, Erica Mou, Federico Mecozzi, Max Monti e da altre figure di spicco della canzone e del giornalismo musicale italiano, valuterà le performance e designerà il vincitore della manifestazione.

Ore 21.15. Biglietti gratuiti fino ad esaurimento posti, prenotabili sull’app del Meeting.

Tutti gli APPUNTAMENTI della settimana

martedì 24 agosto

Rimini, Ponte di Tiberio – Piazza sull’acqua

Two of Oz – Sara Jane Ghiotti ed Emilio Marinelli in concerto

Rimini Jazz Club presenta un concerto inedito ed esclusivo che vuole “svelare” all’ascoltatore la vita segreta delle canzoni del Musical. L’intento è quello di attualizzare il più possibile musiche immortali, grazie al processo della contaminazione, elemento essenziale della tradizione jazzistica più vera.

Presentato da Associazione Culturale Interno 4 in collaborazione con Comune e Associazione Borgo San Giuliano

Ore 21:15 In caso di pioggia lo spettacolo sarà annullato.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.ticketlandia.com/m/event/jazzclub

martedì 24 agosto

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Suonala ancora Sam! Concerto per piano di Sam Rossini

Talento, estro, e grande competenza artistica, fanno di Sam Rossini un fantasista del pianoforte davvero inimitabile.

Un’artista ironico e di grande cultura che ci accompagnerà in un viaggio nella storia del cinema italiano, sulle note delle sue più celebri colonne sonore.

Ore 21:15 In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da stabilire

Prevendite su circuito Liveticket e acquistabili la sera stessa dell’evento, secondo disponibilità.

Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini

martedì 24 agosto

Arena Lido – Darsena di Rimini

Film NOWHER SPECIAL – Prima Visione

Regia Uberto Pasolini, durata 96 min., Anno 2020

ore 21.15. Prevendite su liveticket. Biglietteria serale aperta tutte le sere dalle ore 20:00

Info: www.arenalido.it

25, 27 e 29 agosto 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour – Rimini centro storico

Aroldo

L’Aroldo di Giuseppe Verdi, è un dramma lirico in quattro atti, su libretto di Francesco Maria Piave, rifacimento dello Stiffelio, opera del 1850 nata dalla collaborazione con lo stesso librettista. L’opera, che venne rappresentata per la prima volta il 16 agosto 1857 per inaugurare il “Nuovo Teatro di Rimini’, ritorna al Galli il 27 e 29 agosto 2021 in una produzione che vede capofila il teatro storico della città, per approdare poi in altri teatri della Regione Emilia Romagna. Quello che si presenterà al pubblico nel nuovo allestimento è un “Aroldo” inedito, con una rilettura in chiave attuale. A dare risalto alla produzione del melodramma è il coinvolgimento di importanti artisti originari del territorio, a cominciare dal direttore Manlio Benzi sul podio dell’Orchestra Luigi Cherubini e del Coro del Teatro Municipale di Piacenza e dallo scenografo Edoardo Sanchi, che firma con Emilio Sala la regia e la drammaturgia di uno spettacolo che nella sua concezione intende riflettere anche la storia del teatro di Rimini.

Ad anticipare il debutto sarà la prova generale, in programma mercoledì 25 agosto.

Gli spettacoli saranno ripresi e trasmessi in diretta su maxischermo in Piazza Cavour, l’accesso alla quale sarà consentito dalle ore 18 per chi è in possesso della prenotazione.

Ingresso a pagamento. Prevendite su www.teatrogalli.it/it/biglietti-opera

Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

mercoledì 25 agosto

Riminiterme – viale Principe di Piemonte, 56 – Miramare di Rimini

Amarcort Film Festival: Mini giro del mondo in 80 corti

Edizione ridotta per il 2021 del Festival internazionale di cortometraggi dal titolo: una biglia e un viaggio intorno al mondo “a colpi di dita”! Chi arriverà primo?

4 tappe tutte estive, 40 cortometraggi e la finale a dicembre. ​Ad ogni tappa viene proiettata una selezione di cortometraggi di qualità, provenienti da tutto il mondo e sottotitolati in italiano, che il pubblico ha la possibilità di votare per scegliere i finalisti che si sfideranno nell’ultima tappa in programma a dicembre.

Terza tappa mercoledì 25 agosto alle ore 21.00 sulla spiaggia di Riminiterme (Bluebeach).

Ore 21.00. Ingresso gratuito Info: info@amarcort.it www.amarcort.it/il-giro-del-mondo-in-80-corti-tappa-3.asp

mercoledì 25 agosto

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

“Gli imprevedibili!”

Con Bicio e Sergio Casabianca. Al piano Sam Rossini.

Cabaret, musica, barzellette, storie dalla Romagna e aneddoti marchigiani, sempre all’insegna di una sana voglia di ridere e godere di una serata di leggerezza e semplicità.

Ore 21.15 In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da stabilire

Prevendite su circuito Liveticket e acquistabili la sera stessa dell’evento, secondo disponibilità.

Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini

tutti i mercoledì fino al 1 settembre

Rimini , centro storico

Rimini Shopping Night

Serate in centro storico con negozi aperti fino alle 23.

In estate il mercoledì sera, il centro storico si anima con varie iniziative e le boutique aprono le porte negli orari serali con iniziative speciali, tra aperitivi e intrattenimento. Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali. Un’occasione di vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate.

Info: www.facebook.com/riminishoppingnight

giovedì 26 agosto

Ponte di Tiberio – Piazza sull’acqua

Sblighésss!

Sblighéss, tradotto dal dialetto romagnolo significa: sbellicarsi dalle risate, ridere a crepapelle! Ed è esattamente questo che devono aspettarsi gli spettatori da Alessandro Ciacci (tra i 20 stand up comedian italiani più divertenti, secondo “Style Magazine”, da anni nel cast di programmi tv del canale Comedy Central e Zelig) e dal suo spettacolo.

Appuntamento presentato in collaborazione con Associazione Culturale Interno 4 e Gianluca Reggiani

Ore 21:15 In caso di pioggia lo spettacolo sarà annullato

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.ticketlandia.com/m/event/sblighesss

giovedì 26 agosto

Arena Lido – Darsena di Rimini

Falling – Storia di un padre

Regia Viggo Mortensen, durata 112 min, anno 2020. Prima Visione.

Ore 21:15. Prevendite su liveticket. Biglietteria serale aperta tutte le sere dalle ore 20:00

Info: www.arenalido.it

giovedì 26 agosto

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Dònca: i Grandi Classici in dialetto romagnolo

Un recital in dialetto romagnolo con Marco Moretti

Evento inserito all’interno della rassegna “I lunedì teatrali del Chiosko da Carmen”

Ore 21:30 In caso di maltempo l’evento sarà annullato

Prenotazioni tel. 327 8475142 Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini

da venerdì 27 a domenica 29 agosto 2021

Riminiterme, via P. di Piemonte, 56 – Rimini Miramare

La Notte Celeste a Rimini Terme

Terme aperte in Emilia Romagna: spettacoli, eventi, natura e benessere con piscine termali aperte anche la sera.

Quest’anno si celebra la nona edizione e il tema 2021 recita: ‘Benvenuti nella terra dello star bene!’

A Rimini la festa coinvolge Riminiterme ed offre ai turisti l’opportunità di vivere tre giorni speciali, colorati di celeste come i colori dell’acqua e di essere accolti dalle atmosfere uniche dell’ambiente termale. Le occasioni gratuite della Notte Celeste, di cui è obbligatoria la prenotazione sono la camminata e bagno di iodio all’alba (27 agosto), cycling al tramonto (27 agosto), nordic walking (28 agosto), risveglio muscolare all’alba (28 agosto), terme aperte a Riminiterme fino alle ore 23 (28 agosto), lezione di yoga (29 agosto).

Info: 0541 424011 www.lanotteceleste.it

venerdì 27 agosto

Arena Lido – Darsena di Rimini

Margherita Vicario in concerto

La talentuosa Margherita Vicario, cantautrice e attrice, presenta Il suo primo album, “Bingo”

L’album contiene 14 tracce che narrano l’immaginifico e coinvolgente mondo di una delle artiste più poliedriche della scena musicale attuale, arrivato a compendio di un percorso durato due anni.

Ore 21:00 Prevendite su ticketone. Biglietteria serale in Viale Ortigara 80 dalle ore 19.

Info: 338 2273423 www.arenalido.it

tutti i venerdì fino al 27 agosto

Giardini Don Luigi Sturzo (adiacenti al Ponte dei Mille) – Rimini

Artisti tra le mura

eventi teatrali, culturali, musicali organizzati dall’associazione Scialla APS, che propone delle serate dedicate a tutte le età, con lo scopo di riqualificare le zone caratteristiche di Rimini, partendo dall’importanza storica delle mura romane presenti nei Giardini Don Luigi Sturzo.

venerdì 27 Agosto: Tunga, scuola flamenco. Martedì 24 agosto e lunedì 30, scuola di ballo Marco Casadei.

Orario: dalle 18.30 alle 24.00. Ingresso libero

venerdì 27 agosto

Spiaggia di Rivazzurra, Bagni 120-129

Spettacolo musicale e Fuochi d’artificio

A cura del Comitato Turistico di Rivazzurra

Ore 21. Inizio spettacolo. Ore 22.30 fuochi

venerdì 27 agosto

Spiaggia di Marina Centro, Bagno 57

Fuochi d’artificio

A cura del Comitato Turistico R…Estate a Rimini

ore 23.00

sabato28 agosto

Arena Lido – Darsena di Rimini

Film Marx può Aspettare

Regia Marco Bellocchio, durata 100 min., Anno 2021 – Prima visione.

ore 21.15 Prevendite su liveticket. Biglietteria serale aperta tutte le sere dalle ore 20:00

Info: www.arenalido.it

Sabato 28 agosto

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Commedia dialettale: ‘L’ ariv de’ Vescli’

L’associazione culturale Jarmidied presenta la commedia dialettale di Riccardo Antoniacci, sceneggiatura e traduzione in vernacolo romagnolo di Maurizio Antolini. Regia di Maurizio Antolini e Franca Deluigi.

Ore 21.00 Prezzi: biglietti 7 € acquistabili su circuito liveticket (online e rivendite fisiche) o alla biglietteria del Parco, secondo disponibilità. Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini

domenica 29 agosto

Arena Lido – Darsena di Rimini

Jungle Cruise

Il nuovo film Disney ambientato all’inizio del XX secolo

Regia Jaume Collet-Serra, durata 104 min, Anno 2021.

Ore 21:30 Prevendite su liveticket.Biglietteria serale aperta tutte le sere dalle ore 20:00

Info: www.arenalido.it

MOSTRE in centro storico

Rimini, Castel Sismondo, ala di Isotta

“Il Mondo di Tonino Guerra”

La mostra restituisce la ricchezza, la varietà e la complessità della poetica e del mondo del poeta e sceneggiatore romagnolo Tonino Guerra che per tanti anni lavorò al fianco di Federico Fellini. Curata da Luca Cesari, è un estratto del Museo ospitato a Santarcangelo di Romagna che testimonia il terzo tempo della vita e dell’arte del poeta: il ritorno nei luoghi dell’infanzia, un nuovo incontro con la terra e gli antichi mestieri. Qui si concentra la verità del mondo trascorso in più di trent’anni di immaginazione e laboriosità, gli ultimi di Tonino Guerra. La mostra dedicata al grande poeta, scrittore e sceneggiatore santarcangiolese è inclusa nel percorso del Fellini Museum. Orario fino al 29 agosto: 10.00 – 24.00

Fino al 31 agosto 2021

Rimini, Museo della Città Luigi Tonini

Unicum. Racconti al Museo

Simone Cantarini. Il ritrovato ritratto del poeta Alessandro Tassoni

Nell’ambito della rassegna Unicum. Racconti al Museo, a cura di Massimo Pulini, viene prolungata la presentazione della seconda delle opere in mostra, il dipinto ‘Ritratto del Tassoni’ di Simone Cantarini, detto Simone il Pesarese, allievo irrequieto e ribelle di Guido Reni, nume tutelare della pittura bolognese e uno dei massimi esponenti del classicismo seicentesco.

Orario: da martedì a domenica 10.00 – 19.00, mercoledì e venerdì aperto anche dalle 21 alle 23.

Ingresso gratuito. Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

fino a venerdì 30 settembre 2021

Ala Nuova del Museo della Città ‘Luigi Tonini, via Tonini 1 – Rimini centro storico

Orientarsi con le stelle

Dodici autori, nove italiani e tre stranieri, per un unico racconto intorno al tema del rapporto tra uomo, natura e cosmo. Più di quaranta opere fotografiche, ma anche disegni, video e installazioni che svelano differenti modi di riflettere sugli aspetti magici, poetici, ma anche scientifici attraverso cui l’essere umano si rapporta e si rivolge al cielo e alla volta stellata, miracolo di bellezza e mistero, ma anche spazio da cui dipende la nostra stessa vita sulla Terra. La mostra è a cura di Gigliola Foschi e Lucia Pezzulla.

Orario: da martedì a domenica 10.00 – 19.00, mercoledì e venerdì aperto anche dalle 21 alle 23. Dal 1° settembre da martedì a sabato 9.30-13 e 16-19; domenica e festivi 10-19. Chiuso lunedì non festivi.

Ingresso gratuito. Info 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

fino al 12 settembre 2021

Visitor Center Rimini Romana – Corso D’Augusto 235, Rimini centro storico

#365ClickRimini

Un anno di scatti sui social. La mostra prende il via dal concorso fotografico online, organizzato da VisitRimini, che ha raccolto oltre 900 immagini, scattate per i social, di cui le 54 in mostra sono una selezione. #365ClickRimini nasce con l’idea di racchiudere in un unico spazio fisico una raccolta di sguardi che si fanno scatti, per catturare un momento unico e irripetibile vissuto a Rimini.

Orario: da martedì a sabato 10 – 13 / 16.30 – 19.30; mercoledì anche apertura serale 20 – 22 (eccetto per mercoledì 18 agosto); domenica 10 – 13. Ingresso gratuito. Info 0541 29833 www.riminiromana.it

fino al 27 agosto 2021

Galleria dell’Immagine, via Gambalunga – Rimini centro storico

Santarcangelo ’80 Revisited

Mostra fotografica che racconta l’effervescenza culturale e creativa del Festival di Santarcangelo all’inizio degli anni Ottanta. La mostra riallestisce la storica esposizione inaugurata a Rimini nel 1981 proprio negli spazi della Galleria dell’Immagine, a cura di Uliano Lucas ed è arricchita dai materiali inediti provenienti dagli archivi degli artisti e del Museo.

Orario: dal martedì al sabato 9.30-12.30 mercoledì e venerdì aperto anche la sera dalle 21 alle 23; chiuso domenica Ingresso libero – max 6 persone alla volta

Fino a sabato 4 settembre 2021

Galleria Zamagni Arte, via Dante Alighieri 29-31 – Rimini centro storico

Catalizzatore – Pegah Pasyar & Marco Baldassari

Mostra di fotografia e pittura alla Galleria Zamagni

Catalizzatore, come forma di fusione accelerata di un processo creativo. Tra fotografia e pittura, realtà e finzione, contemporaneità e storia. Il lavoro di pittura miniata di Pasyar, sulle fotografie di Baldassari, crea un nuovo mondo, estetica di una resurrezione delle forme abbandonate.

L’utilizzo di materiali recuperati sul luogo delle fotografie, si fonde con preziosi elementi di pittura. Le 18 opere sono presentate in cornici d’epoca, che dettano i formati e formano un unicum.

Per l’occasione sono esposte anche 18 fotografie in formato integrale realizzate per la base delle opere.

La mostra è accompagnata dal catalogo di NFC edizioni, con presentazione di Flaminio Gualdoni. È inoltre stata realizzata una versione in 80 copie numerate con un disegno di Pasyar ed una fotografia originale di Baldassari.

Orario: dal lunedì al venerdì 9-13 / 16 -20; sabato 9-13 e 17-19; domenica chiuso

Ingresso libero contingentato. Info: 335 8006744 info@zamagniarte.it

VISITE GUIDATE

Dal 23 al 29 agosto

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Museo appena inaugurato con due appuntamenti quotidiani, uno alle ore 18 ed uno alle ore 21.30. Per la visita guidata, che prevede un costo di 8 euro, della durata di 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione a questo link www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate.

tutti i venerdì fino al 27 agosto

Piazza Cavour, 26 – Rimini centro storico

Visite guidate al Part – Palazzi dell’Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell’eclettica raccolta di opere di arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché delle due mostre temporanee, dislocate negli spazi del Palazzo del Podestà sotto la sigla [APARTE], dal titolo Convivium (con i lavori di Francesco Bocchini, Vittorio D’Augusta, Luca Giovagnoli, Marco Neri, Nicola Samorì) e Magna Carta (con le opere recenti di Denis Riva).

E’ obbligatoria la prenotazione online o telefonica. La visita per gruppi di massimo 15 persone inizia alle ore 21.30 , ha una durata di durata 45 minuti ed un costo di 6 euro.

Info: 0541 793879 part@comune.rimini.it www.ticketlandia.com/m/event/part-visite-guidate

Tutti i mercoledì fino al 25 agosto

Rimini, piazza Ferrari

Visita guidata alla Domus del Chirurgo

La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità.

Ore 21.30 Costo:5 € Info e prenotazioni: 0541 793851 www.ticketlandia.com/m/event/domuschirurgo

Tutti i mercoledì fino al 25 agosto

Arco d’Augusto (punto d’incontro) – Rimini centro storico

InsoliTouRimini

Visite guidate “teatralizzate’ alla scoperta di Rimini attraverso percorsi ‘insoliti’, che attraversano i luoghi e i quartieri meno conosciuti, raccontando storie, curiosità e aneddoti. ‘Incursioni teatrali’ sorprendono infatti i partecipanti durante il percorso, che regala loro una “nuova visione” della città. I tour partono dall’Arco d’Augusto, attraversano con percorsi “inusuali” tutto il centro storico, terminando nel Borgo San Giuliano, tra gli artistici murales di ispirazione felliniana. Qui si brinda insieme con un aperitivo davanti al tramonto, che colora di rosso lo specchio d’acqua sotto il Ponte di Tiberio. Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa

Si richiede di scaricare preventivamente sul proprio cellulare la App che verrà utilizzata durante il tour:

Per Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voxtours.vow

Per iPhone

https://apps.apple.com/it/app/vox-connect/id1499323695

E’ obbligatorio portare i propri auricolari.

A pagamento. Info e prenotazioni: 0541 53399 tourinsolitorimini@gmail.com

Tutti i mercoledì sera fino all’8 settembre 2021

Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico

Giulietta e Federico

Visita guidata alla Rimini Felliniana

A cento anni dalla nascita di Giulietta Masina (22 febbraio 1921), una passeggiata sullo sfondo della città di Rimini ed i suoi luoghi di felliniana memoria, quelli vissuti dal grande regista e quelli ricostruiti nei suoi film, conversando su Giulietta, Federico, l’amore. A cura di Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica

Ore 21.00 Costo: 12 €

Info e prenotazioni: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com

Ogni giovedì fino al 16 settembre 2021

Arco d’Augusto (punto d’incontro e di partenza) – Rimini centro storico

Notturno d’Arte

Passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro storico, in compagnia di una guida esperta. La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e l’importanza: l’Arco d’Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua. Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all’imperatore Augusto, da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.

A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente alla visita.

Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.

Incontro ore 21.30. In caso di forte maltempo le visite sono annullate.

Costo: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)

Info e prenotazione: 333 7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it

Tutti i venerdì sera fino al 10 settembre 2021

Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico

Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo

Viaggio nella Rimini di Fellini. Alla scoperta dei luoghi legati all’infanzia del grande regista, i luoghi reali e quelli immaginati o sognati in Amarcord. Il luogo che più di ogni altro ha contribuito a plasmare la sua fantasia e creatività. Un’occasione per scoprire una Rimini che non c’è più, in compagnia delle poesie dialettali di Tonino Guerra.

Itinerario: Murales Felliniani del Borgo San Giuliano, Chiesa dei Servi, Cinema Fulgor, Piazza Ferrari e monumento ai Caduti, Duomo, PIazza Tre Martiri, Palazzo Ripa, Piazza Cavour, Castelsismondo, Casa Via Clementini, Stazione ferroviaria, Casa Amarcord.

Ore 21.00. Costo: 12 €

Info e prenotazioni: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com

Tutti i venerdì fino al 10 settembre 2021

Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico

Rimini: acqua, pietre, fulmini

Una passeggiata dedicata alle famiglie con bambini alla scoperta della storia di Rimini, dall’epoca romana ai Malatesta, a Napoleone, alle incursioni dei pirati. Alla ricerca dei simboli e dei segni sui monumenti della città, tracce impresse sulle pietre e sui muri da tempo immemorabile. Storie, leggende, misteri in oltre duemila anni di vita riminese. A cura di Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica

Orario: alle ore 9.15 o 17.00

Info e prenotazioni: 333 4844496 – cristiansavioli@protonmail.com

tutto l’anno

Grand Hotel, piazzale Fellini, 1

L’albergo dei sogni

Percorso museale al Grand Hotel di Rimini

Un percorso museale che apre le porte del Grand Hotel di Rimini ai visitatori, per far scoprire, in maniera inedita, i luoghi e le storie del monumento nazionale dal 1994 e, conosciuto nel mondo, grazie a Federico Fellini. Nove postazioni, dal giardino alla facciata, dalla hall alla sala Tonino Guerra, passando fra le colonne e gli stucchi di altri spazi unici, arricchiti da foto storiche, testi e video.

Le visite, gratuite ma su prenotazione, si svolgono in autonomia su indicazione del percorso da seguire.

Info: 0541 56000 info@grandhotelrimini.com

SPORT & BENESSERE

Ogni mercoledì e sabato in estate

Rimini, ritrovo al Bagno 26

Walk on the beach

Un’ora di camminata sportiva veloce sulla spiaggia intervallata da esercizi fisici, guidata dalla personal trainer Elen Souza. Viene svolta in gruppo, rispettando le distanze.

Orario: (maggio – settembre) sabato ore 8.00, mercoledì ore 19.15

Quota di partecipazione (la prima volta è gratuita).

Info: 348 0981594 www.facebook.com/walkonthebeachrimini

Ogni lunedì e mercoledì fino al 27 agosto 2021

Rimini, Nuovo Belvedere Lungomare altezza bagni 27-28

Pratica del mattino di Modernyoga

Pratica di yoga dinamico adatta a tutti senza distinzione di livello o età. Uno yoga divertente con la tecnica del vinyasa flow metodo modernyoga da praticare di fronte al mare per ritrovare respiro, tono muscolare e consapevolezza di sè.

Orario: dalle 7.30 alle 8.20. E’ possibile praticare modernyoga anche in altri spazi all’aperto. Iscrizione a pagamento. Info: yoga@modernyoga.it – whatsapp 3484088442 fb/modernyoga.it-network

giugno – agosto, dal lunedì al giovedì

Rimini, Ponte di Tiberio e zona mare

Fluxo – outdoor movement

Fluxo è una “palestra a cielo aperto” che permette di scegliere fra diverse discipline da praticare all’aria aperta in luoghi iconici di Rimini, come il Ponte di Tiberio, il porto, la darsena ecc. Le lezioni, tenute dal lunedì al giovedì da istruttori professionisti, offrono un’ampia scelta di attività, dalla capoeira al pilates, all’allenamento funzionale, dando la possibilità ai partecipanti di scegliere il singolo corso o di mischiarli a piacimento. Da giugno ad agosto le attività si terranno all’alba e al tramonto per più di 70 ore di allenamento a settimana. A pagamento. Info: 3471224480 www.facebook.com/fluxomovement

fino al 31 agosto 2021

Rimini, piazza sull’acqua, piazza Francesca da Rimini, piazzale Boscovich

Yoga all’aperto

Lezioni collettive di yoga tradizionale all’aperto nei luoghi più evocativi di Rimini. Le lezioni, tenute da Rimini Yogi, sono rivolte sia a principianti che a cultori della disciplina. Nel weekend l’appuntamento è al Ponte di Tiberio (ore 19.00), mentre il martedì alle ore 19.30 è al porto (lezioni in lingua inglese). Nella Piazza Francesca da Rimini sono previste classi di yoga il venerdì (alle ore 19.00). Domenica 22 agosto alle ore 19.00 evento speciale con le Classi di Luna Piena. A pagamento. E’ consigliata la prenotazione.

Info: Whatsapp: 3315285154 www.facebook.com/YogiRimini/

Domenica 29 agosto

Spiaggia di Rimini, bagno 35

Un mare di sport

I love beach tennis

Torneo giallo maschile e femminile a favore dell’associazione Piccoli Grandi Cuori ONLUS. Ritrovo ore 13.30.

L’evento fa parte di Un mare di sport, eventi sportivi di beach volley, footvolley, teqball e tavolino diffusi sulla spiaggia durante tutta l’estate. Diversi gli eventi a scopo benefico, come il torneo 12 Ore per l’AIG (bagno 62 Le Spiagge), un evento sportivo che sostiene e raccoglie fondi per l’Associazione Italiana Glicogenosi, una rara malattia metabolica.

Info: www.spiaggiarimini.net

MERCATI E MERCATINI

in centro storico

tutti i mercoledì sera fino al 1° settembre 2021

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Hand Market – Artigiani al Centro

Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare. Orario: dalle 18.00 alle 23.30. Ingresso libero

Tutti i venerdì fino al 10 settembre tranne il 20 agosto 2021

Rimini, Piazza Tre Martiri

Venerdì sera in centro

Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest’anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo.

Non mancherà l’artigianato artistico italiano con lo spazio dei ‘Venerdì dell’Arte’.

L’iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: dalle 18.30 alle 23.30

domenica 29 agosto

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d’Augusto

Rimini Antiqua

mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

Orario: dalle 9 alle 18.30

al mare

Marina centro:

Mercato di artigianato artistico. Sagra estiva di artigianato artistico alimentare e altro

Rimini, viale Vespucci

Ogni martedì e giovedì dalle ore 18.00 – fino al 16 settembre 2021

‘Mostra Mercato Locale’ a cura del Comitato Turistico R…Estate Rimini

Rimini, piazza Benedetto Croce (tratto antistante i bagni dal n. 55 al n. 60)

Ogni venerdì dalle 19 alle 23 fino al 10 settembre 2021 + 21 e 28 agosto 2021

Torre Pedrera:

Mostra mercato dell’artigianato e dell’antiquariato locale

Via Tolmetta

Ogni lunedì dalle ore 19.30 – fino al 6 settembre 2021

Viserba:

‘Mercatino degli Artigiani’

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle ore 18.00 – fino al 7 settembre 2021

Mercatino per bambini

Piazza Pascoli/via Dati, 180

mercoledì 1° settembre 2021

Viserbella:

‘Mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato’

Lungomare

Ogni giovedì e domenica dalle ore 20.00 – fino al 12 settembre 2021

Rivabella:

Mostra dell’artigianato ‘Hand Made 2021’

Piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle ore 18.30 – fino al 3 settembre 2021

Bellariva:

‘Bancarelle al mare’

Piazzale Toscanini

Ogni domenica dalle ore 18 – fino al 5 settembre 2021

Marebello:

‘Art’Ingegno’ – mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

via Rapallo (lato mare)

Ogni mercoledì dalle ore 18 – fino all’8 settembre 2021

Rivazzurra:

‘Art’Ingegno’ – mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

Giardini, viale Regina Margherita dal bagno 120 al 128.

Ogni lunedì dalle ore 17 – fino al 6 settembre 2021

‘Bancarelle al mare’

Sulla passeggiata del Lungomare, dal bagno 120 al 128.

Ogni venerdì dalle ore 18 fino al 10 settembre 2021

Miramare:

‘Fiera mercato artigianale di Miramare’

Lungomare Spadazzi

Ogni mercoledì dalle ore 18.00 – fino all’8 settembre 2021

‘La Fiera di Miramare’, mercatino tradizionale’

viale Oliveti – lato mare e parte di via Marconi

Ogni giovedì dalle ore 17.00 fino al 9 settembre 2021

‘Festa dei Balocchi’, mercatino dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni di giochi appartenenti alla loro infanzia

viale Oliveti – lato mare

Ogni lunedì dalle ore 18.00 fino al 6 settembre 2021

