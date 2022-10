Covid in Romagna: più casi, ricoveri, vittime e focolai in RSA

Prosegue la risalita del coronavirus tin Romagna. E’ quanto risulta dal bollettino AUSL che riporta i dati dal 3 al 9 ottobre. In questa settimana sono stati eseguiti 20.176 tamponi (molecolari e antigenici) registrando 7.045 nuovi casi positivi (34.9%), con un incremento delle nuove positività in termini assoluti (+1.503) e percentuali.

In provincia di Rimini l’aumento dei nuovi casi si manifesta in tutti i Comuni,a cne se in misura differente. Per stare a quelli maggiori, a Rimini in una settimana i contagi balzano da 617 a 806; Cattolica da 43 a 67, Riccione da 114 a 154, Coriano da 53 a 56, Misano da 36 a 41, Bellaria da 61 a 65, Verucchio da 27 a 38; Santarcangelo da 89 a 135.

Nessuno fra i Comuni del riminese può dirsi “covid free”, senza malati attivi e nuovi casi.

Anche tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da COVID è in aumento rispetto alla

settimana precedente ed in totale sono ricoverati 159 pazienti, tra questi 3 ricoverati in terapia intensiva. E crescono i focolai nelle residenze per anziani, da 6 della scorsa settimana a ben 16. Salgono anche i decessi, con Ravenna danati a Rimini nella triste graduatoria.

Complessivamente sono stati sospesi perchè non vaccinati 131 operatori sanitari tra dipendenti e convenzionati in tutta l’azienda USL della Romagna: un o in meno rispetto alla settimana precedente.

I vaccinati nei centri vaccinali aziendali al 10 ottobre sono 907.388 con prima dose, 872.382 con seconda dose, 615.189 con terza dose e 75.602 con quarta dose la cui somministrazione è iniziata il 1 marzo, a cui vanno aggiunte 114.779 dosi somministrate dai MMG.

Come evidenzia AUSL, riguardo la quarta dose la Romagna nel suo complesso nemmeno questa settimana ha raggiunto una copertura almeno del 50% per over 80 e fragili, percentuale toccata solo a Ravenna mentre Rimini perde altro terreno arrancando indietro di 11,2 punti sulla media romagnola.