Croatti (M5S) torna alla carica: “Senato voti su Montecopiolo e Sassofeltrio in Romagna”

Il 6 il senatore riminese del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti è intervenuto in Aula “per chiedere, ancora una volta, che venga finalmente messo al voto il disegno di legge che prevede il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Un voto che è calendarizzato in Senato dal 19 settembre 2019 ma che viene puntualmente e vergognosamente scavalcato per un’azione continua di ostruzionismo politico di alcuni senatori marchigiani del PD che non vogliono questo passaggio”.

Montecopiolo e Sassofeltrio sono i due piccoli comuni delle Marche che 14 anni fa, nel giugno del 2007, votarono il passaggio in Emilia Romagna, provincia di Rimini, con un referendum a larghissima maggioranza, 83 e 87 per cento.

“Prima la regione Marche e poi una parte del PD hanno bloccato questo passaggio – accusa Croatti – Un’attesa indecente, che ha trasudato disprezzo nei confronti delle scelte dei cittadini e degli strumenti di partecipazione democratica previsti dalla nostra Costituzione. Un disprezzo condito con l’arroganza e l’ambiguità di qualche politicante a difesa del proprio campanile”.

“Nel mio intervento ho chiesto che sia restituita dignità al voto espresso dai cittadini di questi due piccoli comuni sanando una ferita democratica inaccettabile. È necessario votare immediatamente il disegno legge che prevede il distacco dei due comuni, senza perdere ulteriore tempo. Auspico che l’attuale maggioranza parlamentare allargata possa finalmente mettere fine a questa vicenda che vede coinvolti i due piccoli comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio e per la quale il M5S si batte con forza da molti anni”, conclude Marco Croatti.