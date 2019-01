Migranti. Da Roma a Rimini come pacchi postali

“Arriveranno nel primo pomeriggio, saranno meno di cinquanta e verranno distribuiti su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna” una parte dei migranti che hanno lasciato il Cara di Castelnuovo di Porto. Lo ha detto il Prefetto di Bologna, Patrizia Impresa, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. “Saranno dislocati in diverse strutture, più o meno 7/8 per provincia, compresa Bologna”, ha aggiunto Impresa.

Che cos’è il Cara di Castelnuovo di Porto e perché rischia di diventare un problema di sicurezza

„Il Cara di Castelnuovo di Porto, attivo da oltre 10 anni, è arrivato ad ospitare fino a mille migranti e si è distinto per i progetti di integrazione: in questo centro nel marzo 2016 Papa Francesco scelse per la celebrazione della lavanda dei piedi del giovedì santo. Il CARA è uno dei centro di accoglienza per richiedenti asilo nella lista di quelli che dovranno chiudere i battenti, a poco più di un mese dalla conversione in legge del decreto sicurezza come già fatto per Cona e Bagnoli in Veneto. E dopo la chiusura del CARA di Castelnuovo di Porto il ministro dell’interno ha già annunciato che la stessa procedura sarà avviata per il più grande centro di rifugiati d’Europa, il Cara di Mineo in provincia di Catania.“