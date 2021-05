Da San Floriano fino a Cormons e Cividale continua in Friuli il viaggio di “Un reporter in valigia”

Un lembo di terra diviso dai confini nazionali ma culturalmente unito dal vino. Il Collio goriziano da una parte e quello sloveno dall’altra. Prosegue il viaggio di ‘Un reporter in valigia’ nel Friuli Venezia Giulia con una tappa nell’eccellenza vinicola della regione. “Oggi con un piccolo balzo in Piazzale della Transalpina a Gorizia si supera il confine per accedere a Nova Gorica – spiega l’autore della web-serie di viaggi, Mirco Paganelli -, ma non bisogna dimenticare le tensioni che hanno dovuto vivere le popolazioni di confine durante la contrapposizione tra i blocchi Est ed Ovest. Due mondi che oggi tornano a parlarsi, come abbiamo visto nel precedente episodio su Topolò, dimostrando quanto la cultura risieda nelle piccole cose, come la cura di una vigna o una bottiglia di buon vino”.

Il nuovo episodio è stato pubblicato sui canali social della web-serie sabato 15 maggio e racconta la zona di San Floriano del Collio. “Ho potuto conoscere dei giovanissimi produttori vinicoli – prosegue il video-reporter -, come Fabijan Muzic che ha alle spalle una lunga tradizione familiare a San Floriano del Collio. E poco più in là, a Nimis, Celeste Gori mi ha mostrato l’esempio di nuove passioni che nascono”.

Il viaggio prosegue a Cormons e poi a Cividale del Friuli, capoluogo longobardo dove si sovrascrivono stili architettonici medievali e veneziani. “Il suo monumentale ponte che connette le due sponde del Natisone – chiosa Paganelli -, è la perfetta conclusione di questo episodio che in filigrana parla di cultura e dialogo”. È possibile vedere il video ai seguenti link: YouTube, Facebook e Instagram. Il viaggio continuerà nel prossimo episodio con il racconto dei luoghi del terremoto del Friuli.

Presentazione ‘Un reporter in valigia’- VIDEO

Come guardare gli episodi? Ogni sabato pomeriggio ne viene caricato uno nuovo. Basta visitare il profilo Instagram @unreporterinvaligia o la pagina Facebook ‘Un reporter in valigia’. Mentre sul canale YouTube è possibile trovare altre stagioni della web-serie dedicate all’estero, già trasmesse in tv su Teleromagna e TR24.

Cos’è ‘Un reporter in valigia’? La web-serie a metà tra il documentario e il blog di viaggio, è il frutto del racconto in prima persona del video-reporter Mirco Paganelli che, mentre viaggia, dialoga con lo spettatore unendo approfondimenti storico-culturali a impressioni sul posto e interviste agli abitanti. Ogni video è girato e montato da lui stesso. “Il mio progetto è un documentario che usa un linguaggio facilmente fruibile dal pubblico dei social-network, ma che non perde di vista la qualità e l’accuratezza dei contenuti”, spiega Paganelli.

