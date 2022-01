Disabili in ztl di ogni Comune, in Emilia Romagna parte sperimentazione

A Bologna, Forlì e Parma le ztl saranno senza barriere per i disabili. Nel senso che dal prossimo 1 febbraio, i veicoli con contrassegno invalidi potranno circolare liberamente grazie alla sperimentazione di interscambio dati fra le tre città, messa a punto da Lepida.

La misura riguarda oltre 55.000 cittadini con disabilità residenti nelle tre città, per oltre 93.000 veicoli, ai quali basterà registrare la propria targa nel proprio Comune per accedere alle zone a traffico limitato anche negli altri due, senza burocrazia o il rischio di multe.

I dati di accesso, nel rispetto della privacy, saranno scambiati e riconosciuti in automatico dalla rete di autocontrollo delle tre città aderenti al progetto. Insieme al Veneto, l’Emilia-Romagna è una delle prime Regioni in Italia a sperimentare il servizio, che nei prossimi mesi sarà esteso anche a Ferrara, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Carpi, Imola, Ravenna, Cesena, Faenza e Rimini.

Entro l’anno il progetto dovrebbe essere completato. “Il nuovo pass Ztl ristabilisce giustizia e diritti per le cittadine e i cittadini con disabilità dell’Emilia-Romagna – affermano la vicepresidente Elly Schlein e l’assessore regionale alla Mobilità, Andrea Corsini – un provvedimento dovuto e costruito insieme ai territori, che finalmente dà piena attuazione alla legge. Il progetto semplificherà la vita di tante persone con disabilità della nostra regione e delle loro famiglie. Non solo, attraverso la nuova infrastruttura digitale, anche le amministrazioni locali avranno uno strumento più semplice e agile per gestire gli accessi ai centri storici con un conseguente sgravio delle procedure di controllo. Un esempio virtuoso di applicazione delle nuove tecnologie al servizio delle comunità”.