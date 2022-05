Rimini, al Tiberio un viaggio nel cinema muto italiano

Rimini, al Tiberio il documentario “Italia il fuoco, la cenere” sul cinema muto italiano

Martedì 17 maggio alle ore 21:00, presso il Cinema Tiberio di Rimini, verrà proiettato Italia il fuoco, la cenere (FRA/ITA, 2021) di Olivier Bohler e Celine Gailleurd, con la voce narrante di Isabella Rossellini.

Prodotto da Articolture e sostenuto dal fondo audiovisivo della Regione Emilia-Romagna, il documentario mette in scena un mondo affascinante quanto ormai dimenticato, ovvero l’universo ancora da riscoprire a pieno del cinema muto italiano.

Cosa resta di quello che sembra ormai solo un polveroso oggetto da museo? Tantissimo, in realtà, ma c’è molto lavoro filologico da fare, recuperando veri e propri capolavori conservati nell’Istituto Luce e nelle cineteche di mezza Europa.

Per ricreare la magica atmosfera di quegli anni, il documentario si lascia guidare dalle parole di chi quel cinema l’ha fatto o raccontato in tempo reale, da Giovanni Pastrone a Lyda Borelli, da Francesca Bertini a Luigi Pirandello, da Antonio Gramsci a Salvador Dalì.

Céline Gailleurd e Olivier Bohler, ricercatori e docenti francesi esperti in cinema delle origini, ordiscono un arazzo ricchissimo di immagini (inframmezzate da intertitoli) e parole (narrate in voce fuori campo da Isabella Rossellini nella versione italiana, e Fanny Ardant in quella francese), ricostruendo lo spirito di un’epoca, dalla fine dell’Ottocento al primo ventennio del Novecento.

“Il cinema muto italiano è stato uno dei più creativi dell’epoca”, scrivono i registi. “Con l’avvento del sonoro quelle pellicole sono state dimenticate, perse o distrutte”.

Un oblio che una scrupolosa ricerca scientifica tenta oggi di rischiarare, grazie al recupero di bobine in nitrato miracolosamente sopravvissute e gelosamente custodite da esperti e amatori.

Edoardo Bassetti

BIGLIETTERIA (con assegnazione posto)

Posto unico: 4€ per tutti

TiberioClub: ingresso omaggio