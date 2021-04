Domenica la finalissima di “Borgo dei borghi” per San Giovanni in Marignano

Dopo le due settimane di voto siamo pronti a scoprire il vincitore de “Il Borgo dei Borghi 8”. Domenica 4 aprile in prima serata, alle ore 21.20, su RaiTre, verrà svelata la classifica finale dal ventesimo al primo posto, mostrati i video dei 20 borghi in gara tra cui San Giovanni in Marignano e decretato il vincitore di questa Ottava edizione 2020/2021.

Siamo all’ottava edizione del programma di grande successo che ha permesso ai telespettatori di scoprire posti bellissimi, divenuti mete turistiche tanto frequentate quanto quelle più tradizionali.

Sono 260 i Borghi che sono stati presentati in questi anni e che, appena possibile, torneranno ad essere mete frequentate da tutti gli appassionati di arte, cultura e gastronomia.

Camila Raznovich conduce domenica 4 aprile, in prima serata su Rai3, la nuova gara tra le bellezze d’Italia. 20 i Borghi in gara, uno per Regione, che i telespettatori hanno votato da domenica 7 marzo e voteranno fino al 21 marzo sul sito Rai: www.rai.it/borgodeiborghi.

Domenica 4 aprile scopriremo la classifica finale e andremo a conoscere i Borghi di quest’anno con la conduttrice ed i giudici: Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica, Mario Tozzi, geologo e primo ricercatore del Cnr, Jacopo Veneziani, storico dell’arte e dottorando alla Sorbona di Parigi.

Ecco i Borghi in gara:

ISSIME (Valle d’Aosta- Aosta)

COCCONATO (Piemonte-Asti)

FINALBORGO (Liguria – Savona)

POMPONESCO (Lombardia – Mantova)

BORGO VALSUGANA (Trentino Alto Adige – Trento)

MALCESINE (Veneto – Verona)

POFFABRO (Friuli Venezia Giulia – Pordenone)

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (Emilia Romagna – Rimini)

BUONCONVENTO (Toscana – Siena)

CORCIANO (Umbria – Perugia)

GROTTAMMARE (Marche – Ascoli Piceno)

PICO (Lazio – Frosinone)

CAMPLI (Abruzzo – Teramo)

TRIVENTO (Molise – Campobasso)

ALBORI (Campania – Salerno)

VALSINNI (Basilicata – Matera)

TROPEA (Calabria – Vibo Valentia)

PIETRAMONTECORVINO (Puglia – Foggia)

GERACI SICULO (Sicilia – Palermo)

BAUNEI (Sardegna – Nuoro)