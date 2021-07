Due incidenti stradali nella notte. Due ragazzi di 22 e 23 anni in codice rosso

Due incidenti stradali nella notte a Rimini.

Il primo incidente è avvenuto a Sant’Ermete di Santarcangelo, via trasversale Marecchia verso le 1,30 del 4 luglio.

Un auto è finita fuori strada per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio un ragazzo di 23 anni che è stato trasportato all’ospedale di Rimini con un codice di massima gravità. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e dei Carabinieri.

Il secondo incidente è avvenuto dopo poche ore, verso le 4 del mattino, a Rimini in via Chiabrera. Il conducente di uno scooter ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra.

Un impatto forte che ha provocato gravi ferite ad un ragazzo di 22 anni. E’ stato trasportato all’ospedale di Rimini in codice rosso. Sul posto un auto medicalizzata ed una autoambulanza del 118.

Per i rilievi per individuare le cause dell’uscita di strada i mezzi della Polizia.

