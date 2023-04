E adesso ViserBez, la festa per la prima vittoria di Bezzecchi in MotoGP

Un evento per festeggiare la prima vittoria in Moto Gp di Marco Bezzecchi.

Sul lungomare di Viserba, dj set all’altezza del bagno 22. Oggi pomeriggio, sabato 8 aprile dalle 17,30.

“Siete pronti? Siete carichi? Sabato prossimo vi aspetto sul lungomare di Viserba per festeggiare insieme la prima vittoria in MotoGP. Vi aspetto!!” è l’invito social del campione rivolto ai suoi fans.

L’evento è organizzato dal comitato turistico di Viserba con il Fan Club ufficiale di Marco Bezzecchi e la collaborazione del Comune di Rimini.

Viserba festeggia la prima vittoria in MotoGP del Bez», spiegano dal Comitato turistico, che organizza il ’Viserba Bez Party’ – o ViserBezParty – insieme all’Official Fan Club del 24enne pilota del Mooney VR46, il team di Valentino Rossi. Marco Bezzecchi è fresco della vittoria sulla pista di Termas di Rio Hondo. E’ il leader nella classifica generale della moto Gp.

Aspettiamo almeno 500 persone all’evento – spiega Francesco Benvenuti, presidente del Comitato turistico –, ci stanno chiamando per partecipare anche dalla Toscana e dalle Marche».