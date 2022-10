A sò stè da l’oculésta,

per fè e’ cuntròl dla vésta,

u m’à dét: che calòun!

An capès la rašòun!

Un pò ès sna l’ ètà,

u jè qualcosa ch’un va!

šgänd mè t fè tròp amplès,

che mè ma té at cnäs.

Tènimòdi al zira al vòši,

lin stà zéti al tu muròši,

e quèl ch’al diš ad té,

che t viaz a tré quatre a e dé.

Per fòrza la vésta la bala,

pió tai dé e più la cala,

avènti isé an ti nég,

che t pòsa dvantè zég.

A jò mès un po’ a capì,

quel cl’ intèndèva dì,

a jò dèt: mudestamèint,

a vag fòrt, an mi lamèint.

Sé, an lèz pjó e’ giurnèl,

ch’u n’è sicur un mèl,

per mé e’ saria mòlt pèz,

dèi un po’ mènc per puté lèz.

Ò zà vést l’à dét ló,

t’è un òć ch’un véd pjó,

st’ an ti mèt só jucèl,

tan véd gnènca e’ tu fradèl.

A jò dét: dutór an crèd,

da cl’èlt incór a véd,

e e’ mi fradèl quand a l’ùš,

al tròv té scur e a èćć ciuš.

Mè an sò miga cunvint,

mo va là! pròpie per gnint!

E’ mi nòn ui déva fòrt,

u jà vést sin ch’l’è mòrt.

E’ mi cušèin ch’un gni déva,

a tréntan zà un vidéva,

e sti fat per quant che e’ sia,

i nèga la su teoria.

Dutór purtè pazèinzia,

vó ch’a sí óm ad siénzia,

a cridì ma stal fótti?

Avì jucèl sal lènti ratti!

E alóra s’um permèt,

mè jucèl an mi mèt,

a s’avdèm l’an che vèin,

che per adèss ai vég bèin.

Ivano Aurelio Muratori

IL CONTROLLO DELLA VISTA

Sono stato dall’oculista,/ per il controllo della vista,/ mi ha detto: che calone!/ Non capisco la ragione!

Non può essere solo l’ètà,/ c’è qualcosa che non va!/ Secondo me fai troppi amplessi,/ che io ti conosco.

Tanto girano le voci,/ non st’an zitte le tue morose,/ e quel che dicono di te,/ che viaggi a tre quattro al giorno.

Per fòrza la vista balla,/ più ci dài e più cala,/ avanti così non ti nego,/ che tu possa diventar cieco.

Ci ho messo un po’ a capire,/ quello che intendeva dire,/ gli ho detto: modestamente,/ vado forte, non mi lamento.

Sì, non leggo più il giornale,/ che sicuro non è un male,/ per me sarebbe peggio,/ darci un po’ di meno per poter leggere.

Ho già visto ha detto lui,/ hai un occhio che non vede più,/ se non ti metti su gli occhiali,/ non vedi neanche tuo fratello.

Gli ho detto: dottore non credo,/ dall’altro ancora ci vedo,/ e mio fratello quando lo uso,/ lo trovo al buio e a occhi chiusi.

Io non sono mica convinto,/ ma va là! Proprio per niente!/ Mio nonno ci dava forte,/ ci ha visto finché è morto.

Mio cugino che non ci dava,/ a trent’anni già non vedeva,/ e ‘sti fatti per quanto siano,/ negano la sua teoria.

Dottore portate pazienza,/ voi che siete uomo di scienza,/ credete a queste frottole?/ Avete gli occhiali con le lenti rotte!

E allora se mi permette,/ io gli occhiali non me li metto,/ ci vediamo l’anno che viene,/ che per adesso ci vedo bene!