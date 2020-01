E la rivista americana Science incorona Burioni: “Questo scienziato italiano è diventato una celebrità combattendo i no vax”

“This Italian scientist has become a celebrity by fighting vaccine skeptics”: Questo scienziato italiano è diventato una celebrità combattendo gli scettici sui vaccini. E’ il titolo con cui la rivista Science presenta un lungo articolo dedicato a Roberto Burioni, l’immunologo di Casteldelci, riminese d’elezione, nemico pubblico numero uno dei No Vax.

Science è la rivista scientifica settimanale pubblicata dall’American Association for the Advancement of Science ed è considerata una delle più prestigiose testate in campo scientifico al mondo, insieme a Nature. Nell’ultimo numero, il giornalista di Boston Douglas Starr, che è anche condirettore del Science Journalism Program della Boston University nonché divulgatore scientifico di lungo corso, traccia un lungo ritratto di Burioni, senza tacere anche delle critiche che gli sono state rivolte.

“In pochi anni – scrive Starr – è passato dall’essere un professore rispettato ma poco conosciuto a una grande personalità dei media e un esperto di scienza in Internet. In un paese in cui il governo ha talvolta promosso la medicina dubbia, come terapie con cellule staminali non dimostrate, Burioni è diventato un sostenitore schietto di prove scientifiche su vaccini e altri argomenti medici e un duro critico della pseudoscienza”.

L’articolo ricostruisce minuziosamente tutta la vicenda di Burioni, dal suo “rigoroso percorso accademico” al quadro della situazione in Italia, passando anche dal caso Vannoni e le sue presunte terapie di resistenza al cancro con le staminali. Senza tralasciare che “l’attuale primo ministro italiano, l’avvocato Giuseppe Conte, nel 2013 ha vinto un caso giudiziario che ha permesso di somministrare la terapia di resistenza a una ragazza che soffriva di una condizione neurologica incurabile. In seguito il bambino morì”.

E ancora, sui vaccini: “I tribunali in Italia hanno aggravato il problema. I giudici locali spesso mancano di competenza scientifica e sono autorizzati a scegliere i propri consulenti su questioni tecniche. In un caso eclatante nel 2012, un giudice di Rimini si è basato sulla ricerca screditata di Wakefield per premiare la famiglia di un ragazzo autistico a più di $ 200.000 dal governo, sulla base del fatto che il vaccino contro il morbillo distribuito dal servizio sanitario nazionale ha causato la sua condizione”.

Si segue passo a passo l’irruzione di Burioni nei media e nei social, dal confronto televisivo con Red Ronnie ed Eleonora Brigliadori, al libro ‘Il vaccino non è un’opinione”, al web: “Quasi 480.000 persone ora lo seguono su Facebook, un numero impressionante in un paese di 60 milioni. Una pagina Web creata da lui e dai suoi colleghi per fornire informazioni generali sulla salute ottiene oltre 100.000 visitatori al mese”.

“Eppure non è stato tutto divertente – prosegue l’articolo – Il suo tempo per la famiglia e il tempo libero ne hanno sofferto. Ancora più inquietante, a un certo punto la polizia ha dovuto sorvegliare la sua casa dopo che qualcuno aveva minacciato sua figlia online, una delle tante minacce di morte. Nel 2018, Burioni e la sua famiglia erano in vacanza nella cittadina balneare di Rimini quando un oppositore di vaccino lo vide e pubblicò sul web dove si trovava. In pochi minuti un gruppo online aveva preso in considerazione suggerimenti su come molestarlo; su consiglio della polizia, lui e la sua famiglia andarono altrove”.

Ma sono citati anche coloro che Burioni non lo apprezzano del tutto. E non perché siano no vax, ma per l’approccio dell’immunologo, giudicato troppo aggressivo e quindi controproducente. Come Sergio Pistoi, scrittore scientifico e biologo molecolare, Fabio Turone, scrittore scientifico e direttore del Center for Ethics in Science and Journalism, o Roberta Villa, giornalista e dottoressa, che dichiara: “Vogliono capire cosa stiamo facendo ai loro figli. Quindi non puoi affrontarli in modo paternalistico”.

Invece, Guido Silvestri, amico di lunga data e patologo della Emory University, non ha di questi dubbi: “Ma che tipo di dibattito puoi avere con qualcuno che dice che i vaccini sono una cospirazione per uccidere i bambini? È l’unico scienziato che si è alzato in piedi e ha detto: ‘Questa è una cazzata’”.

Si dà poi atto che, Burioni o non Burioni, in Italia la tendenza sui vaccini si è invertita, dopo che il nel 2015 “il tasso di morbillo della nazione era diventato il secondo più alto in Europa, dopo quello della Romania”.

“Burioni e altri non sostengono di essere responsabili dell’inversione di tendenza, ma i ricercatori sulla salute pubblica affermano che “l’effetto Burioni” ha modificato il dibattito pubblico. Quattro anni fa, cercando “vaccini” in Italia con Google avrebbe dato tra i migliori risultati un elenco di gruppi no vax. Ora, i primi includono i siti Web di Burioni e i siti di informazione sui vaccini creati dall’Organizzazione mondiale della sanità e dalle autorità sanitarie italiane. Allo stesso modo, i programmi radiofonici e televisivi sono diventati più propensi a chiamare scienziati piuttosto che attori e DJ per discutere delle vaccinazioni”, conclude Science.