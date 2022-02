E’ morta Maria Laura Angelotti  avvocato e dirigente di Forza Italia

Sabato 26 febbraio è deceduta Maria Laura Angelotti avvocato – di anni 68. E’ stata consigliera comunale a Rimini e consigliera provinciale per il Popolo della Libertà ed esponente di Forza Italia. Il ricordo del senatore Antonio Barboni e Roberto Maggioli vicecoordinatore di Forza Italia

“La notizia e’ arrivata improvvisa anche se purtroppo attesa. Ora rimane il ricordo della nostra amicizia nata nelle sedi del partito, sui banchi del consiglio comunale dove fosti eletta nel 1999.

In quegli anni hai sempre dispensato saggezza, competenza, dedizione nell’ espletamento del tuo mandato nel consiglio comunale e in quello provinciale.

Poi, alcuni anni fa, e’ iniziata la tua malattia che ci ha uniti ancora di più perché a me ti sei rivolta per gli aspetti medico legali inerenti i risvolti umani e professionali connessi al tuo stato.

Ora i ricordi diventano piu’ intimi.

Hai mostrato, in tutte le vicende che abbiamo affrontato, un incredibile pragmatismo ed una lucida determinazione nell’ affrontare rinunce anche dolorose.

Dirimente fu l’ abbraccio quando ottenemmo ciò che in quel momento ti sembrava più utile per te e i tuoi cari.

Parimenti grande fu l’ urlo di gioia con cui ,iniziasti la telefonata che mi facesti il giorno della mia elezione a Senatore della Repubblica.

Ora e’ il momento del distacco.

Perde la comunità politica e riminese una grande Donna, anzi una Gentildonna, testimone delle virtu’ più grandi professionali, umane e politiche.

Ciao Laura. Forza Italia, che io e Roberto rappresentiamo oggi, ti saluta e ti ringrazia.

Che la terra ti sia lieve.”

I funerali avranno luogo Lunedì 28 febbraio alle ore 15,00 nella Chiesa parrocchiale S. Maria Annunziata (Colonnella); dopo le esequie seguirà il trasporto della cara salma all’ara crematoria di Rimini.

Non fiori ma offerte allo I.O.R. (Istituto Oncologico Romagnolo).