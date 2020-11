“Educare alla Finanza”, l’edizione 2020 dell’appuntamento sarà online

Il progetto ha come finalità (in)formare i giovani studenti sulla necessità di possedere una corretta percezione delle proprie risorse economiche e rinforzare la consapevolezza delle difficoltà e dei rischi legati all’avvio di investimenti o di iniziative di micro imprenditorialità.

Il progetto è promosso dal Ministero dello Sviluppo (Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica) e Unioncamere, in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (con Università Bicocca di Milano), con Innexta e SiCamera come partner tecnici.