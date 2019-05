Elezioni Europee: il fac-simile della scheda elettorale e come si vota

Pubblicato il fac simile di scheda per le elezioni europee del 26 maggio 2019. La scheda per l’Italia nord-orientale è di colore marrone. La circoscrizione comprende Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna. Le liste ammesse sono 17. Da segnalare come curiosità la presenza del Partito Pirata, Partito Animalista, Popolo delle Partite Iva

L’elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

L’elettore può altresì esprimere voti di preferenza, fino ad un massimo di tre. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza.

La preferenza deve essere manifestata esclusivamente per candidati compresi nella lista votata.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome fra i candidati deve scriversi sempre il nome ed il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.