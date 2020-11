Emilia Romagna diventa arancione, chiusi bar ristoranti e confini fra Comuni

L’Emilia Romagna diventa zona arancione. Sentito il parere del Comitato Tecnico scientifico, basato sui dati dell’epidemia di coronavirus nella settimana dal 2 all’8 novembre, il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà il provvedimento in serata. La nuova classificazione, con le restruzioni che comporta, entreà in vigore da domenica 15 novembre e lo resterà almeno fino al 3 dicembre.

Passano nella stessa categoria arancione anche Marche e Friuli-Venezia Giulia; lo erano già Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia e Umbria. Diventano rosse Campania e Toscana, aggiungendosi a Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano e Val d’Aosta. Restano gialle solo Lazio, Molise, provincia automa di Trento, Sardegna e Veneto.

Intanto l’Rt medio nazionale è sceso a l’1,43. Era a 1,71 nella settimana dal 26 ottobre al primo novembre, adesso è sceso a 1,43. Ma in molte regioni parecchi dei 21 indicatori utilizzati per la classificazione sarebbero in peggioramento.

COSA COMPORTA LA ZONA ARANCIONE