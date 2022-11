Eolico nel mare di Rimini, ministro Pichetto: “Governo va avanti”

Sul parco eolico nel mare di Rimini il Governo va avanti. E il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, questa mattina a Rimini per la fiera Ecomondo, precisa: “Su distanza dalla costa e impatto ambientale e visivo ci saranno le valutazioni del caso da parte delle conferenze dei servizi”.

“Tutti vorrebbero in mondo bucolico”, ma in tema di energia occorre “trovare un punto di equilibrio personale per non avere decrescita”, ha spiegato il ministro. L’impegno del governo spiega, è per “una valutazione in tempi celeri” e infatti “con il decreto approvato ieri ho quasi raddoppiato, da 40 a 70 membri, la mia commissione”. Con l’obiettivo, rimarca, di “autorizzare entro cinque-sei anni, il tempo di una legislatura, 70-80 gigawatt da rinnovabili”. Per quanto riguarda invece le comunità energetiche, “gli uffici lavorano a spron battuto sul decreto e spero in una risposta nei prossimi giorni”.

Finora il tema ha diviso sia i Comuni che le forze politiche e le associazioni. Il Comune di Rimini ha chiesto una distanza dalla costa oltre le 12 miglia (22,2 km), quello di Riccione si è spinto a 18 miglia. Spaccatura anche fra gli ambientalisti: contrarie le associazioni Basta Plastica in Mare e Italia Nostra, favorevoli Legambiente e Futuro Verde. Fra le forze politiche, favorevoli ma oltre le 12 miglia i sindaci di centro sinistra, i Verdi, i 5 Stelle e Forza Italia, partito del ministro; cuascuno con proprie richieste e distinguo. Nettamente contraria la Lega e gran parte delle associazioni di categoria, da Confcommercio (“se si deve proprio fare, almeno oltre 50 km dalla costa”) e Confesercenti, CNA e coop dei pescatori. Nessuna posizione ufficiale da Fratelli d’Italia, anche se in passato, da sindaco di Coriano, l’attuale senatrice Mimma Spinelli aveva condiviso “le preoccupazioni dei sindaci della costa” e lamentato il loro scarso coinvolgimento.

Il ministro dell’Ambiente ha parlato anche di trivelle. Come riferisce l’agenzia DIRE, tornando sul decreto approvato ieri sera che dà via libera alle ricerche di gas naturale in mare, ha detto di rendersi conto che “questo crea dibattito con posizioni diverse. Ma è qualcosa che è già altamente verificato con degli studi, ci sarà garanzia prima ancora di utilizzare anche solo lo strumento delle vecchie concessioni”. Comunque, prosegue, si tratta di “un quantitativo non enorme su giacimenti che distano dalla costa dai 17 ai 30 chilometri”. Certo, chiosa, “ci sono delle preoccupazioni. Ma vorrei ricordare che siamo non in una guerra di fatto ma in una guerra economica, siamo nell’assoluta difficoltà a fornire energia sufficiente a imprese e famiglie e questo determina la necessità di tutti gli strumenti possibili, leciti e sicuri”. E se il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si dice contrario, conclude, per il rischio sussistenza, questo “va valutato rispetto a studi scientifica e distanza dalla costa. Ci deve essere assoluta garanzia di sicurezza”.