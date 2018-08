Ferragosto tutto esaurito? Non su Trivago

C’è ancora posto per Ferragosto? A quanto pare sì e in tutta Italia, almeno se la domanda viene posta a Trivago, il portale che mette in rete le offerte degli hotel di tutto il mondo.

Per quanto riguarda la provincia di Rimini, tentando un classico last minute “mordi e fuggi” – arrivo entro questa sera 14 agosto, partenza domani 15 agosto, camera doppia per due adulti senza bambini – le sistemazioni disponibili risultano complessivamente 202. Per la maggior parte si tratta di hotel e residence a 3 o 4 stelle, pochissimi i 2 stelle, praticamente assenti quelli con una sola stella. I prezzi viaggiano quindi da un minimo di 70 euro a vette di 500 euro.

Nel dettaglio delle località, 134 offerte di Trivago riguardano Rimini. Se si restringe la ricerca alle offerte speciali di Booking.com la disponibilità è di 124 strutture, risultando esaurito il restante 87%. Provando con Riminireservation, le proposte si riducono a una decina, tutti 3 o 4 stelle con prezzi dai 120 ai 220 euro.

A Riccione, sempre secondo Trivago, c’è ancora almeno una camera libera in 36 strutture, che diventano 31 su Booking.com, dove l’occupazione è data al 90%.

Più difficile trovare posto a Misano, dove Trivago mette a disposizione solo 5 sistemazioni. Sono poi 14 a Cattolica e 18 a Bellaria.

E dalle altre parti come va? Un posto si rimedia dappertutto, al nord come al sud e nelle isole. Per stare nelle vicinanze, 15 offerte arrivano da Cesenatico, 17 da Cervia e 40 da Milano Marittima.

Sui lidi veneti, sono 17 le sistemazioni offerte da Trivago a Bibione, 28 a Lignano Sabbiadoro e 36 a Jesolo. In Versilia, si trova posto ancora in 47 strutture, di cui 7 a Viareggio e 11 a Forte dei Marmi. Nelle Marche, a Senigallia ci sono ancora 18 sistemazioni e 21 sulla Riviera delle Palme di San Benedetto.

Al sud, a Gallipoli ci sono 14 esercizi con camere doppie disponibili, a Sorrento sono 36, a Positano 11, sulla Costiera Amalfitana 58.

In Sicilia, 19 sistemazioni si trovano a Taormina (per chi se le può permettere, qui i prezzi arrivano a 1000 euro a notte per una doppia) e 11 a Cefalù. Sulla Costa Smeralda sono 21 (con il record di 4.684 euro per una notte, in offerta speciale, in un 5 stelle di Porto Cervo), mentre nel resto della Sardegna si trovano altre 57 stanze con queste caratteristiche, sempre per il solo giorno di Ferragosto.