Festival Le Voci dell’Anima, il programma di sabato al Teatro degli Atti

Sabato 25 settembre appuntamento al Teatro degli Atti di Rimini con Le Voci dell’Anima, a partire dalle 20.30. Gli Animali da Palco Teresio Troll ed Elisa Barucchieri apriranno la serata con la presentazione di estratti dall’opera di Cesare Ricciotti con O assorti occhi.

Sarà poi la volta di Francesco Bax con Luce de l’occhi, racconto di un uomo che a piedi nudi, nel profondo Sud, colpito dall’incantesimo dell’amore si ritrova a vivere in un’ossessione, sotto l’effetto dei propri sentimenti. Cercherà il suo conforto nella luce.

La coreografa e performer Elena Copelli indagherà il non-detto che vive nei nostri corpi, che risiede dentro le nostre società in Incomunicante. Tutto quell’assordante silenzio di fraintesi, negati, non ammessi, non discussi che mina profondamente i rapporti umani. Quell’accontentarci di brevi frasi, di chat, di emoji, cui sempre più spesso affidiamo le nostre relazioni: parole e segni vuoti che mancano dell’anima del nostro sentire. coreografia dedicata a tutto ciò che viene taciuto, all’incomunicato del mondo che ci circonda.

Ultima ad esibirsi, tra gli ospiti di questa rassegna, Campania Danza con Noi pupazzi. Storia di una vita sconvolta dal razzismo, di e con Marco de Simone. L’opera ha come protagonista il burattinaio Saul che, pur con l’avvento delle leggi razziali nel 1938, non sopprimerà la necessità di dare voce ai suoi pupazzi, continuando a raccontare le sue storie alle persone che fuggono e si nascondono con lui. La sua storia, piena di passione e speranza, è un inno alla vita, un monito a valorizzare l’esistenza nel rispetto di coloro a cui è stata strappata senza motivo.