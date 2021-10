Forte scossa di terremoto nelle Marche, avvertita amche nel riminese e a San Marino

Un terremoto di magnitudo ML 4.3 è avvenuto in provincia di Pesaro Urbino, 3 km a Nord di Montefelcino. Il sisma è stato registrato alle 12:53 circa dalla Sala Sismica INGV-Roma, con ipocentro ad una profondità di 38 km.

La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione delle Marche almeno fino ad Ancona, in provincia di Rimini e nella Repubblica di San Marino. Nell’area delle colline pesaresi e fanesi, ma anche sulla costa, è stato sentito anche un boato.

Molta gente è scesa in strada, mentre i centralini dei Vigili del Fuoco sono tempestati da telefonate.

Altre quattro scosse minori, fra 2.7 e 1.4 ML e sempre a profondità superiori a 30 km, sono state registrate in rapida successione fra le 12:56 e le 13:25 con epicentro in località vicine come Serrungarina e Mombaroccio.

Al momento non risultano segnalazioni di danni o di persone ferite.