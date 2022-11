Forte scossa di terremoto, tremano Marche e Romagna

Una forte scossa di terremoto si è verificata alla 7.07 di questa mattina con epicentro in mare di fornte alla costa marchigiana settentrionalepresso Senigallia. Il sisma è stato nettamente avvertito in tutta la Romagna e a Rimini, ma anche a Bologna e perfino in Veneto. Secondo le prime stime la magnitudo è stata di ML 5.7. a una profondità di 10 km.

Sono seguite scosse di minore intensità, fra ML 4.0 e 3,1.

Molta gente è scesa in strada, con allarmi di auto e abitazioni che sono entrati in funzione. A seguito delle scosse di terremoto, al fine di verificare lo stato di agibilità degli edifici scolastici, il Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Anche in provincia di Rimini sono in corso verifiche nelle scuole. I presidente dlla Provinca di Rimini Riziero Santi fa sapere che “si è attivato il sistema di Protezione Civile per studiare e monitorare la scossa. Nel frattempo è opportuno mantenere uno stato di attenzione segnalando eventuali segni di danni. Nelle scuole si dovranno applicare i protocolli previsti”.

Le scuole nella provincia di Rimini sono regolarmente aperte. L’amministrazione comunale di Rimini ha subito disposto i controlli tecnici previsti per questa fattispecie di avvenimento su tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. I controlli, ad opera dei tecnici comunali e di Anthea, proseguiranno per tutta la giornata. Le scuole saranno regolarmente aperte.

Scuole chiuse anche ad Ancona, Osimo e Sant’Elpidio a Mare per verificare la stabilità degli edifici

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha chiuso le scuole “in attesa di capire meglio la situazione e fare tutti i controlli.

Nella zona di Ancona per ora segnalate crepe nelle pareti, evacuata una clinica . Arrivate anche segnalazioni di ascensori bloccati e caduta di calcinacci.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO