Fuori il video di Roulette dei Ferrinis diretto da Samuele e girato a San Marino

Il duo forlivese Ferrinis, composto dai fratelli Maicol e Mattia Ferrini, è uscito con il video del nuovo singolo “Roulette” diretto dal regista e fotografo cervese Samuele (al secolo Samuele Apperti). Fuori dallo scorso 17 maggio il video conta già in pochi giorni più di 25 mila visualizzazioni su YouTube e arriva dopo il successo di “Davy Crockett” che in due mesi ha raggiunto oltre 211 mila visualizzazioni Youtube e mezzo milione di ascolti Spotify.

La canzone riflette sulla dipendenza dal gioco d’azzardo e come location d’eccezione del video sono stati scelti la sala Giochi del Titano di San Marino e l’Aeroclub Lugo Francesco Baracca. Special guest la figura di The Mask impreziosita dalla voce del doppiatore di Jim Carrey, Pino Quartullo. Nel video prende così vita la storia di due furfanti (i Ferrinis) che sono stati banditi da tutti i casinò, a parte uno che si trova in Sud America: volano fino a lì e ad attenderli e accompagnarli sarà proprio The Mask.

«Con il nostro nuovo singolo “Roulette” ci siamo ispirati al vizio del gioco d’azzardo e per capirlo a fondo abbiamo cercato di immedesimarci in persone ludopatiche, giocando di notte per una settimana intera – raccontano i Ferrinis –. Per scrivere il testo abbiamo quindi preso spunto da scene vissute personalmente giocando alla roulette o osservate da altre persone.

Così molte esclamazioni naturali di quelle giornate le abbiamo trascritte nel testo dando ad ogni singola parola un peso e scrivendo tutto di getto in una notte. Mentre giocavamo abbiamo visto passare in tv “Il gatto con gli stivali” doppiato da Antonio Banderas e da lì è nata l’idea di scegliere un sound latino, provocante ed eccitante come il gioco d’azzardo».

«Il video di “Roulette” ha rappresentato una bella sfida perché molto complesso, ricco di comparse e location importanti da gestire – racconta il regista Samuele –. Abbiamo immaginato un parallelismo tra la dipendenza da gioco d’azzardo e quella creata da una storia d’amore finita. Una ragazza incarna così l’attrazione al gioco d’azzardo e ogni singolo volto è stato scelto ad hoc per trasmettere il nostro messaggio. In ogni video cerco sempre di dare forma alla musica degli artisti e al tempo stesso di esprimere il mio universo visivo. Fondamentale è stata la collaborazione del team: l’assistente di produzione Davide Bonini, la stylist Beatrice Gattamorta, gli operatori camera Roberto Morellini e Riccardo Cellottini e tutti gli altri».

La base del singolo è stata mixata e masterizzata da Luigi Barone (Gigi Barocco). I costumi del video sono del Mima Shop di Milano Marittima, mentre gli oggetti di scena del Tamarindo di Cervia.

BIO FERRINIS

Classe 1997 e 1998, i fratelli Maicol e Mattia Ferrini nascono a Forlì. Fin da piccoli hanno la passione per la musica, in particolare quella dance, ma è durante il primo lockdown che i Ferrini prendono il coraggio di mettersi in gioco sul serio e iniziare un nuovo percorso musicale. “Balla con la Luna” è il primo singolo ufficiale, che canta il desiderio di divertirsi e non pensare alla situazione attuale.

Maggiori info: @ferriniis (profilo Instagram) – Ferrinis su Facebook – Ferrinis Official (canale Youtube).