G20 delle spiagge italiane: alla firma del protocollo d’intesa presente anche Riccione

L’evento di punta della giornata d’apertura del G20s è stato la firma del protocollo d’intesa con l’ENIT che prevede la creazione di un tavolo permanente per lo sviluppo di una serie di attività coordinate e con cadenza sistematica per il settore turistico e ambientale. Con il protocollo prende infatti avvio una collaborazione concreta con ENIT che andrà ad affrontare diverse tematiche, dalle politiche nazionali e regionali in materia turistica, alla sicurezza, il commercio e la fiscalità locale.

L’evento, iniziato il 18 settembre si concluderà il 20 settembre con alcuni dei più importanti player turistici del Paese per confrontarsi su tematiche di grande attualità come la sostenibilità ambientale, l’accessibilità, e la competitività delle nostre spiagge, continuando dunque il lavoro iniziato l’anno scorso a Bibione (VE).

