Gallipoli invidia Riccione

A Gallipoli, dopo tre anni, il Samsara rigorosamente chiuso in inverno dopo la revoca della concessione demaniale sinergicamente disposta da Comune e autorità marittima. Così in città a Gallipoli.

Ma non a Riccione, dove dall’estate scorsa opera il Samsara 3, come qualcuno lo definisce dopo il Samsara 2 sbarcato sulle rive del Montenegro. Ricordiamo che il Samsara 1 è l’originale, la prima esperienza fatta a Gallipoli.

Grande il “sconforto” sulle pagine locali dei quotidiani locali di Gallipoli. Nei giorni scorsi si faceva la cronaca di cosa stava accadendo a Riccione.

«Ci sono stati 700 o 800 giovani sulla spiaggia il giorno di Santo Stefano – dice dall’Adriatico, Rocco Greco, che condivide la gestione della struttura con David Cicchella – ed è stato affollatissimo il dj set che abbiamo organizzato oggi pomeriggio (ieri per chi legge, n.d.r.) su viale Ceccarini, vicino alla grande pista di ghiaccio. Ci aspettiamo molta più gente al beach party di capodanno, anche considerato il fatto che gli alberghi sono tutti pieni».

Ed ancora, sempre in una clima di dismesso: “feste anche natalizie e a Capodanno. Volendolo chiamare «mare d’inverno», è stata un’invenzione del Samsara. Chiusi i suoi battenti, «Mare d’inverno» è – proprio da quest’anno – il titolo del cartellone con cui Riccione propone eventi che vedono in prima fila il Samsara 3. Come dire, si sta facendo in riva all’Adriatico ciò che sullo Jonio non è lecito fare. Non solo: a Riccione è stata consentita la realizzazione sulla spiaggia di una struttura chiusa, tanto da essere stato autorizzato l’esercizio di un ristorante in pieno inverno.”

Non mancano le “stoccate” alle decisioni della Regione Puglia diverse (secondo i gestori di Gallipoli) da quelle dell’Emilia Romagna: “certo, il demanio è competenza regionale. Può bastare come risposta il noto proverbio in versione: Regione che vai, usanza che trovi?”