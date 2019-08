Gemmano. Truffa ai danni della “Leonardo Spa”. Arrestati due truffatori informatici

Sono stati individuati dai finanzieri del Nucleo speciale tutela privacy e frodi telematiche i presunti responsabili di truffe effettuate attraverso falsi ordini via computer, spacciandosi per responsabili di “Leonardo spa”, azienda italiana attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza, il cui maggiore azionista è il Ministero dell’economia e delle Finanze italiano.

Denunciati due cittadini italiani, M.S. di 58 anni ed E.R. di 46, entrambi residenti a Gemmano. Nei loro confronti l’accusa per i reati di truffa, , sostituzione di persona ed accesso abusivo ad un sistema informatico. Fantomatici direttori commerciali o responsabili degli acquisti di “Leonardo” tenevano i contatti con le aziende attraverso telefonate e e-mail, allegando spesso loghi di altre società facenti parte del gruppo.

Le indagini sono nate dopo la segnalazione presentata dalla Leonardo che lamentava di aver ricevuto richieste di pagamento da alcune società per ordini mai effettuati.

Per mettere in atto il proprio piano, i truffatori hanno dapprima creato un sito internet simile a quello ufficiale dell’azienda attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza, poi hanno contattato società operanti nel settore cui venivano richiesti dei preventivi di forniture riguardanti materiali in lega d’acciaio altamente costosi. Una volta perfezionato l’acquisto seguiva poi la consegna della merce (che solo in un caso non è andata a buon fine in quanto il trasportatore si era insospettito).