Giovani scienziati riminesi premiati dalla Commissione europea

Ci sono anche quattro sudenti dell”ITTS O. Belluzzi L. Da Vinci di Rimini, tutti della V C, fra i giovani premiati dalla Commissione europea ieri a Milano per la 33° edizione prestigioso concorso ‘I giovani e le scienze 2022’ della Direzione generale Ricerca della Commissione europea, svoltasi presso la FAST-Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche.

Hanno parecipato una settantina di studenti dai 14 ai 20 ann,i risultato della severa selezione fatta dalle scuole e dalle Giuria. Denis Antolini, Nicola Rossi e Daniel Cecchetti, tutti 19enni, con il loro progetto ‘Renewaboat’ si sono guadagnati la partacipazione a GYSTB, Global Youth Science and Technology Bowl 2022 a Hong Kong, dal 10 al 12 giugno. Hanno progettato una barca a vela che si autogoverna e prodice energia pulita. Il loro coetaneo Franco Alessio Muratori con il progetto ’Vega-Robot Bipede’ è stato invece scelto per rappresentare l’Italia in Svizzera con il su robot dai tanti ambiti di applicazione, in particolare nella riabilitazione e nello sviluppo di protesi; parteciperà a ISTF, Forum internazionale svizzero sulla scienza, dedicato a “Costruire società resilienti”, Nottwill, 5-9 luglio,

Grande soddisfazione all’ITIS di Rimini: “Entrambi i progetti presentati dai nostri studenti al concorso “I giovani e le scienze 2022″, organizzato da FAST – Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche, su incarico della Direzione generale Ricerca della Commissione europea, sono stati selezionati ed hanno avuto accesso alla fase finale del concorso dove si sono aggiudicati due premi consistenti in accreditamenti presso eventi internazionali legati al mondo della scienza”.

Soluzioni innovative per l’ambiente e la sostenibilità (es. biomattoni, es. ecofilter); robot, droni, prototipi per la salute e la mobilità sostenibile (es. progetto Vega Robot, etc.); studi di chimica e arte (es. progetto sui Corali di Papa Pio V; es. progetto Glutatione); idee nuove per combattere l’inquinamento (es. progetto Glypho Remover; uso pneumatici esausti per catturare ioni di metalli pesanti): sono solo alcuni degli esempi dei numerosi ed interessanti lavori premiati Gli stand con ben 28 studi, progetti e prototipi innovativi (22 italiani e 6 internazionali) sono stati in mostra, aperti al pubblico per tre giorni.

Alla FAST erano pervenuti molti progetti da tutta Italia; la giuria ha selezionato però solo i migliori, che come finalisti nazionali, sono stati invitati a Milano e che rappresentano diverse regioni: Emilia Romagna (2 progetti selezionati), Liguria (1 progetto), Lombardia (3), Marche (2), Friuli Venezia Giulia (1 progetto), Piemonte (ben 9 progetti selezionati), Sicilia (1), Trentino Alto Adige (2). “Peraltro la selezione non è stata facile, malgrado le estreme difficoltà dovute al Covid 19, per poter accedere ai laboratori e poter collaborare assieme in presenza, ci siamo trovati dinanzi a proposte e ricerche di elevata qualità e anche realizzati tra diversi istituti scolastici che hanno collaborato tra loro da sedi diverse come il progetto inter-regionale Glypho Remover che ha visto lavorare in team ben tre istituti di due regioni diverse (Lombardia e Piemonte), a dimostrazione del fatto che, docenti e studenti sanno fare rete in modo concreto e fattivo per il bene del loro territorio”, dice Alberto Pieri, segretario generale della FAST- Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche, che quest’anno festeggia i sui 125 anni di attività e che dal 1989 organizza per la Commissione europea questo concorso per la selezione italiana. La giuria, formata da ricercatori, esperti, imprenditori di rilievo italiano ed internazionale ha elargito attestati, prestigiosi riconoscimenti e i ragazzi hanno vinto pure la possibilità di viaggiare e di aderire ad altri prestigiosi contest internazionali.

Il video dove Denis, Nicola e Daniel illustrano il loro progetto: